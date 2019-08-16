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'Geniş Ailem' projesi onları bayramda da yalnız bırakmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "Geniş Ailem" projesi ile hizmet verdiği yaşlı vatandaşları Kurban Bayramı'nda ziyaret etti.

16.08.2019 12:27 'Geniş Ailem' projesi onları bayramda da yalnız bırakmadı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "Geniş Ailem" projesi ile hizmet verdiği yaşlı vatandaşları Kurban Bayramı'nda ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kimsesi bulunmayan ve resmi işlemlerinde yardım isteyen yaşlı vatandaşlara Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce yürütülen "Geniş Ailem" projesi ile yardım elini uzatıyor. "Geniş Ailem" projesi ile yaşlı vatandaşlara sadece refakat hizmeti verilmiyor. Belediye ekipleri yaşlı vatandaşları önemli günlerde de ziyaret ediyor. Geride bıraktığımız Kurban Bayramı'nda ziyaret edilen yaşlı vatandaşlara hediye paketleri teslim edilip, bayramları kutlandı. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Güncel

Kaynak: İHA

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