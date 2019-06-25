(Geniş haber) ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU GÖREVLİSİ NAZMİ METE CANTÜRK'ÜN EV HAPSİ KALDIRILDI

ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsi kaldırıldı.ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik biriminde çalışan Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk ile birlikte "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan bugün hakim karşısına çıktılar. Ev hapsinde tutulan Nazmi Mete Cantürk'ün "konutu terk etmemek" şeklindeki yasağının kaldırılmasına karar veren mahkeme, hakkında haftada bir gün ikametine en yakın karakolda imza verme şartı getirdi. Diğer sanıklar Sevim Cantürk ve Kevser İrem Cantürk hakkındaki imza verme şeklindeki adli kontrol kararlarının ise ayrı ayrı kaldırılmasına hükmedildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Nazmi Mete Cantürk, Sevim Cantürk ve Kevser İrem Cantürk katıldı. Duruşmaya, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell, eski İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ile konsolosluk yetkilileri takip etti. Duruşmayı, yabancı basın mensupları da izledi.

Duruşmada savunmasını yapan sanık Nazmi Mete Cantürk, eşiyle 1988 yılında evlendiğini, o dönem gazetede gördüğü ABD Başkonsolosluğu'nun iş ilanına başvurduğunu belirterek "Daha önce yurtdışında çalıştığım için İngilizce biliyordum. İşe alındım. Bir sene resepsiyonist olarak çalıştım. Daha sonra gece tercümanlığı görevine geçtim. 1990'dan itibaren ABD konsolosluğunda bölge güvenlik ofisinde araştırma elemanı olarak görev yapmaya başladım. Görev alanlarım, mekan korunması, makam korunması, güvenlik soruşturmasıdır." dedi.

FETÖ ÜYELERİYLE KALDIĞI OTEL İDDİASINA YÖNELİK: KONSOLOSLUĞUN GÖREVLENDİRMESİYLE GİTTİM

Görevi kapsamında resmi kurumlarla görüşmeleri olduğunu da ifade eden Cantürk, "Amerikan birimleri Türk birimleri ile bağlantı kurmamı isterse onları arardım. Türkiye ziyaretleri sebebiyle kendilerine görev verilen emniyet mensupları ile toplantı yapıp güvenliği sağlama planları yapıyordum. Bu sebeple bir çok emniyet görevlisi ile görüşmem olmuştur. Görevim gereği bir çok devlet kurum personeli ile özel şirket görevlilerine güvenlikle ilgili sunum yaptım. İddianamede, Adana ve Antalya'da FETÖ üyeleri ile aynı otelde kaldığım iddia ediliyor. Bu seyahatleri konsolosluğun beni görevlendirmesi üzerine gerçekleştirdim. Seyahatlerde hangi otelde ne kadar kalacağım konsolosluk tarafından belirlenir, ödemeler de konsolosluk tarafından yapılır. Otellerde kalan kişilerin kim olduğunu bilmem mümkün değildir. Aynı tarihte aynı otelde kaldığım hakkında FETÖ soruşturması olan kişileri tanımam. Görevli olarak orada bulundum" şeklinde konuştu.

"METİN TOPUZ İLE KAVGA ETMİŞTİK"

Casusluk iddiasıyla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğunun irtibat görevlisi Metin Topuz'un iddianamede yer alan söylediklerine yönelik de konuşan Cantürk, "Metin Topuz ile seneler önce iş yerinde bir kavga etmiştik. Bu nedenle benim aleyhime bir ithamda bulunduğunu düşünüyorum. Metin Topuz ile ilk işe başladığım zaman santralde zaman zaman karşılaşırdık. Bir sefer araba park alanı nedeni ile bir hususta benim altımda çalışan bir kişiye hakaret ettiğine şahit oldum. Kendisine çıkıştım, aramızda bir arbede oldu. Bundan sonra hiç kendisi ile görüşmedim. Dolayısıyla benim hangi gazeteyi okuduğunu dini görüşümü bilemez. Hiç arkadaşlığım olmadı. FETÖ'ye üye olduğum iddiasını tamamen reddediyorum. Ev hapsi nedeniyle hürriyetim kısıtlandı. 17 aydır devam eden tedbirler, ceza haline döndü. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

EŞİ DE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Nazmi Mete Cantürk'ün eşi emekli kimya mühendisi Sevim Cantürk ise suçlamayı kabul etmeyerek, "Bu evlilik bana şu anda ağır cezada sanık olmak gibi bir şey kazandırdı. Çünkü eşimle ilgili böyle bir şey olmasaydı şu an ağır cezada sanık olmayacaktım. 9 gün gözaltında kaldım. Savcı ifademi aldıktan sonra serbest bıraktı. Bank Asya'da 2005'de açılmış bir hesabım var. Evime çok yakındı. O nedenle hesap açtırdım. Cep telefonuma gelen mesajlar herkese gelen toplu mesajlardır. Mesela 'Kimse Yok mu Derneği'nden gelen mesajlar. Telefon numaramı nereden aldılar bilmiyorum. Ankara'daki otelde bir gece konakladık. Kesinlikle hiçbir toplantıya katılmadım" diye konuştu.

Duruşma savcısının, 'Ankara'dan Amasya'ya 4,5-5 saatlik bir süre var. Ekstradan bir konaklama ihtiyacı neden hissettiniz?" diye sorması üzerine Sevim Cantürk, "Termal oteli merak ettik. Kızımla bir gün konakladık o yüzden" yanıtını verdi. Bunun üzerine savcının, "Aynı tarihte FETÖ yöneticilerinin orada toplantısı varmış, bilginiz yok muydu?" sorusuna ise Sevim Cantürk, "Kaldığım otelde kalan her insan hakkında bilgi sahibi olamam" dedi.

KIZI ADLİ KONTROLÜN KALDIRILMASINI TALEP ETTİ

Nazmi Mete Cantürk'ün doktor olan kızı Kevser İrem Cantürk ise suçlamaları kabul etmeyerek, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün toplantılarına katılmadığını, okuduğu dönemde yurtlarında kalmadığını, Bylock kullanmadığını ifade ederek adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi.

SAVCI, METİN TOPUZ'UN DİNLENMESİNİ İSTEDİ

Savcı, sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamını ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

EV HAPSİ KALDIRILDI

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, sabit ikametgah sahibi olması, konutu terk etmeme yasağının uygulandığı süre, sağlık durumu gibi gerekçelerle Nazmi Mete Cantürk hakkındaki "konutu terk etmemesi" şeklindeki adli kontrol hükmünün kaldırılmasına karar verdi. Sanık Nazmi Mete Cantürk hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına da karar veren heyet, sanığın haftada bir olmak üzere karakola imza atmasına hükmetti. Sanıklar Sevim Cantürk ve Kevser İrem Cantürk hakkındaki imza şeklindeki adli kontrol hükümlerini de kaldıran heyet, sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasaklarının ise devamını kararlaştırdı. Casusluk suçundan başka mahkemede yargılanan Metin Topuz'un da tanık olarak dinlenilmesine hükmetti. Duruşma, 2 Ekim'e ertelendi.

MASLAHATGÜZAR AÇIKLAMA YAPTI

Duruşma sonunda ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, göreve yeni atanan ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ile birlikte adliye önündeki meydanda basın mensuplarına açıklama yaptı. Tercüman tarafından çevrilen konuşmasında Hovenier, mahkemenin adli kontrol kararlarının kaldırılması şeklinde kararını doğru bulduğunu belirterek "Kendisine yüklenen suçlamaların herhangi bir delilinin de görmediğimizi ifade etmek isterim. Bir de sadece bu süreç değil tabii ki, bütün devam eden yargı süreçleriyle ilgili olarak çabuk, şeffaf ve adil çözüm konusundaki arzumuzu tekrar dile getirmek isterim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Nazmi Mete Cantürk (cep telefonundan) duruşma salonundan çıkışı

-Jeffrey Hovenier basın açıklaması

-Genel ve detaylar

- İstanbul