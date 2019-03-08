Geniş Haber) Ataşehir'de Mobilya İmalathanesinin Çatısında Yangın

Kaynak: DHA

ATAŞEHİR'de mobilya imalathanesinin çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, binada maddi hasar meydana geldi.Ferhat Paşa Mahallesi 49. Sokak'ta bulunan bir mobilya atölyesinde saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Atölyede çıkan yangın nedeniyle kısa sürede alevler binanın çatısını sardı. Çatının alev alev yandığını görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıdaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.- İstanbul