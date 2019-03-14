Geniş Haber) Bakan Ersoy'dan İstanbul Havalimanı'nda Müze Açıklaması

Kaynak: DHA

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesini ziyaret etti. İstanbul Havalimanı'nda açılacak olan müzeyle ilgili bilgi veren Ersoy, "Üzerinde çalışıyoruz. Bütün Anadolu'yu anlatan bir müze olsun istiyoruz. Hem İGA'nın ekipleri hem bizim ekiplerimiz birkaç toplantı daha yapacaklar. Çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Orada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işleteceği bir müze olacak." dedi.Türkiye ve dünya tarihine ait eserlerin farklı bir müzecilik anlayışıyla sergilendiği Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve müzenin kurucusu Nejat Çuhadaroğlu'nu misafir etti. Çuhadaroğlu'nun rehberliğinde müzeyi gezen Bakan Ersoy, eserler ile ilgili tek tek bilgi aldı."YURT DIŞINDAKİ SERGİ İHTİYACI İÇİN DE TAMAMLAYICI BİR NİTELİK TAŞIYOR BU SERGİ"Müzeyi ziyaretinin ardından konuşan Bakan Ersoy, "Açıkçası büyük bir ihtiyacı karşılamış. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Türk savaş malzemelerinin sergilendiği ve bunun çok güzel hikayeleştirildiği sadece bizimle de değil dünya ile de ilgili 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı ve daha öncesi savaş malzemelerinin sergilendiği çok büyük, ilginç ve merak uyandıracak bir sergi olmuş. Biz yurt dışından özellikle Muhteşem Yüzyıl ve Osmanlı dönemiyle ilgili, saray kıyafetleriyle ilgili davetler alıyoruz. Yurt dışındaki sergi ihtiyacı için de tamamlayıcı bir nitelik taşıyor bu sergi. Nejat Bey ile de görüştük, bu serginin yurt dışında da sergilenmesi için bir çalışma yapacağız" ifadelerini kullandı."ÇOK KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"İstanbul Havalimanı'nda açılacak olan müzeyle ilgili bilgi veren Ersoy, "Üzerinde çalışıyoruz. Bütün Anadolu'yu anlatan bir müze olsun istiyoruz. Hem İGA'nın ekipleri hem bizim ekiplerimiz birkaç toplantı daha yapacaklar. Çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Orada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işleteceği bir müze olacak." dedi."BELKİ AKILLARINI ÇELERİZ"Amaçlarının ilk etapta transit bölümdeki yolcuları kazanmak olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Türkiye'ye giriş yapan her üç turistten bir tanesi İstanbul Havalimanı'ndan giriş yapıyor. Daha da ilginç olanı bir o kadar sayıda turist İstanbul'a kadar geliyor. Transitten başka bir ülkeye geçiyor. İşte o İstanbul'a kadar getirmeyi başarıp transitten kaybettiğimiz yolcuları bu müzeyi de kullanarak, başka tanıtım materyalleri de kullanarak ülkeyi tanıtmak istiyoruz. Belki akıllarını çeleriz. Bir dahaki tatil programlarında Türkiye'yi de alırlar diye düşünüyoruz. Mutlaka başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Tanıtım açısından iyi bir fırsat. İGA'dan tarafımıza böyle bir öneri geldiği zaman biz de memnuniyetle kabul ettik." şeklinde konuştu - İstanbul