(Geniş haber) Beşiktaş'ta patrondan çalışanlarına dayak

BEŞİKTAŞ'ta bulunan eğlence mekanının sahibi personele şiddet uyguladığına dair görüntüler ortaya çıktı.Mekanda çalışan Gaye Akıl, şiddet görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Akıl, patronun kendisine ve yanındaki arkadaşına ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle vurduğunu öne sürdü. Aynı kişinin mekandaki bir çok çalışana tokat atarken görüntüleri de paylaşıldı.Beşiktaş'ta bulunan eğlence mekanında çalışan Gaye Akıl adlı kadın, çalıştığı sırada işyeri sahibi Şahin Ş.'nin kendisine ve diğer çalışanlara uyguladığı şiddeti sosyal medya hesabından paylaştı. Akıl, 10 Nisan yaşanan olayla ilgili ise şunları paylaştı: "Bir konser için gişede bilet kontrolünde çalışıyordum. Mal sahibi Şahin Ş. geldi ve 'Beni gördüğünüzde ayağa kalkacaksınız, neden ayağa kalkmıyorsunuz' diye bağırmaya başladı. İlk önce yanımdaki çalışma arkadaşıma tokat attı. Ardından bana dönerek, 'beni görünce ayağa kalkacaksınız' diye masaya vurmaya başladı. Ben de ayağa kalktım 'özür dileriz çalışıyorduk, sizi görmedik' dememle birlikte bana tokat attı. Ne olduğunu anlamadan ard arda tokatlar savurmaya başladı. 'Şahin bey sakin olun sizi görmedim' dedim. Ancak vurmaya devam etti."

ÖLÜMLE TEHDİT EDİP SAÇLARIMDAN TUTUP DUVARA ÇARPTI

"Ben de çıkmak için kapıya yöneldim. Arkamdan parmağını bana doğru sallayarak, 'Bir daha buraya gelirsen seni öldürürüm, ayaklarını kırarım' diye tehdit etti. Arkamı dönüp bakınca da daha fazla sinirlenerek saçımdan tutup beni duvara çarptı. Tekme attı. Sonra da beni iterek dışarı attı. Otopark görevlileri vardı ancak hiçbiri yardım etmedi. Sadece seyirci gibi izlediler. Daha sonra çıkarak şikayetçi oldum"

6 AY UZAKLAŞMA KARARI ÇIKTI

Gaye Akıl, "Şahin Ş. için 6 ay uzaklaşma kararı çıkarttırdım. Ancak savcılıktan bir dönüş olmadıkça bana kötü bir şey yapmalarından korkuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA