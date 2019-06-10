(geniş haber) Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu pazar günü ortak yayına çıkacak

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - İstanbul DHA- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran Pazar günü İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde saat 21.00'da ortak yayına çıkacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ortak yayının yapılacağı İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi. Yapılan açıklamada iki adayın pazar günü ortak yayında bir araya geleceği belirtildi.

"MODERATÖRLÜĞÜ İSMAİL KÜÇÜKKAYA GERÇEKLEŞTİRECEKR"

Mahir Ünal, "Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan vekili sayın Engin Altay Bey ile yürüttüğümüz çalışmalar tamamlanmıştır. Bugün çalışmaların neticesinde mutabık kaldığımız bir protokolü sizlerle paylaşacağız. Öncelikli olarak 23 Haziran'da gerçekleşecek olan İstanbul seçimlerinin ülkemize hayırlar getirmesini şimdiden temenni ediyorum. Cumhur İttifakı adayı sayın Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı sayın Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü, saat 21.00'de canlı yayında bir araya geleceklerdir. Canlı yayın herhangi bir kanalda değil tüm kanallarda yayınlanacak şekilde ortak yayınla gerçekleştirilecektir. Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya gerçekleştirecektir" dedi.



"6 MADDELİK BİR MUTABAKAT METNİ ORTAYA ÇIKTI"

Engin Altay ise "Tekrar hayırlı olsun. Moderatör sayın İsmail Küçükkaya her bir adaya eşit süre ve aynı soruları sormak suretiyle bu yayını gerçekleştirecek. Eşit süre ve eşit soru ilkesi çerçevesinde bir tartışma programı gerçekleştirilecek. Canlı yayın programı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak. Canlı yayının teknik hizmetlerini AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından görevlendirilmiş ortak bir teknik ekip gerçekleştirecektir. Sayın Ünal'ın söylediği gibi hiçbir televizyon kanalına ait olmayan özel bir servis sağlayıcı ekip tarafından canlı yayın süresi boyunca bu uyduya verilecek, Türkiye'deki bütün yayın kuruluşları, sosyal medya, görsel medya dahil bu yayınları alıp servis edecektir. Mahir Bey ile 2 gündür yürüttüğümüz çalışmalar sonrasında 6 maddelik bir mutabakat metni ortaya çıktı. İstanbul'umuza, adaylarımıza, Türkiye'mize hayırlı olsun" diye konuştu.



"BU KARARI DA ORTAK METİNDE İMZA ALTINA ALDIK"

Mahir Ünal, programın süresiyle ilgili soruya "Bunun inisiyatifini adaylara bıraktık. Moderatör adaylarla görüşerek eşit süre, eşit soru ilkesine bağlı kalarak moderatör ve adaylar bunu kendi aralarındaki müzakereleriyle belirleyecekler. İnisiyatif moderatörde olacak" diye cevap verdi. Ünal, moderatörün nasıl belirlendiği şeklindeki soruya karşılık ise şunları söyledi: "Biz bu tartışmalara girmiyoruz. Biz görevimizi yaptık. Moderatörün belirlenmesi için sayın İsmail Küçükkaya'nın belirlenmesinde Sayın Engin Altay, Sayın Ekrem İmamoğlu ile ben de Sayın Binali Yıldırım ile müzakerelerde gerekli diplomasiyi sürdürüp ortak bir karar oluşturduk. Bu kararı da ortak metinde imza altına aldık"



"EN BAŞINDAN İTİBAREN ETKİLİ OLMUŞLARDIR"

"Parti liderlerinin bir katkısı oldu mu?" sorusuna Engin Altay, "Parti genel başkanlarıyla süreçle ilgili bilgilendirme boyutunda görüşmeler yapıldı. Parti liderlerinin bizim yaptığımız her işe mutlaka katkısı vardır" diyerek cevaplandırdı.

Mahir Ünal'ın aynı soruya cevabı ise "Parti genel başkanları bu süreçte kendi adaylarıyla ilgili. Çünkü sayın Binali Yıldırım Cumhur İttifakı AK Parti adayı. Sayın Ekrem İmamoğlu Millet İttifakı CHP adayı. Doğal olarak hem CHP Genel Başkanı, hem de AK Parti Genel Başkanı devamında, en başından itibaren etkili olmuşlardır. Hayırlı olsun" şeklinde oldu.







Kaynak: DHA