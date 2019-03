Geniş Haber) - Erdoğan: Seçimden Sonra İlk İş Suriye Meselesini Sahada Mutlaka Çözeceğiz

Kaynak: DHA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçim kapsamında Kağıthane'de miting düzenledi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil sahada mutlaka çözeceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında bugün İstanbul'da 6 ilçede miting düzenleyecek. İlk mitingi Kağıthane'de düzenleyen Erdoğan konuşmasına "24 Haziran Seçimleri'nde şahsıma verdiğiniz yüzde 56'lık destek için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diyerek başladı. Kağıthane'nin bugüne kadar hep yanlarında olduğunu belirten Erdoğan, "Kağıthane hep bize destek verdi. Moral verdi. Güç verdi. Hiçbir zaman bizi ihmal etmedi. İnşallah yarın rekor bir oyla Kağıthane tercihini yine hizmet siyasetinden yana olacağını gönül belediyeciliğinden yana olacağını şu anda karşımda görüyorum" dedi."BİZ YEREL SEÇİM Mİ YAPIYORUZ, YOKSA GENEL SEÇİM Mİ YAPIYORUZ"Rakiplerinin bazı televizyon programlarında ekonomiden bahsetmesini eleştiren Erdoğan, "Biz yerel seçim mi yapıyoruz, yoksa genel seçim mi yapıyoruz. Ekonominin patronu şu anda Türkiye'de bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak benim. Kabinem ekonomiyi biz yönetiyoruz. Belediye başkanları mı Türkiye'nin ekonomisini yönetecek? Hazine ve Maliye Bakanı'nı mı bunlar seçiyor? Yoksa herhangi bir ile, ilçeye belediye başkanı mı seçiyor? Hepinizin bunu çok iyi bildiğine inanıyorum. Bunu biliyorum ama istiyorum ki sandıkta yarın öyle bir ders verin ki; milletime bir daha bu yalanları söylemeye devam etmesinler" ifadelerini kullandı."HALA KAÇIYORLAR. AMA ONLAR KAÇACAK BİZ KOVALAYACAĞIZ"Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:"Seçim kampanyamıza başladığımızda bu seçimin bir beka seçimi olacağını söylediğimizde birileri dudak bükerek o kadar da değil demişlerdi. Bunu söyleyenler Kandil'den gelen mesajları Kandil'in emrindeki partinin seçim stratejisini, diğer partilerin listelerinden maalesef göstermiş olduğu terör örgütü mensubu belediye meclis üyesi adaylarını görünce inanıyorum ki ikna olmuşlardır. Şu anda Türkiye'de maalesef bu seçimde Kandil değerlendirme yapıyor. Pensilvanya değerlendirme yapıyor. Oradan talimatlarla listeler hazırlanıyor. Belediye başkan adayları buna göre hazırlanıyor. Belediye meclis listeleri buna göre hazırlanıyor. Bizim de bir ittifakımız var. Bizim ittifakımızın adı Cumhur İttifakı. Biz bu ittifakı nerede kurduk? 15 Temmuzda kurduk. 15 Temmuz'da devletimize darbe yapanlara karşı Cumhur ittifakını kurduk. O günden bu güne bu ittifak devam ediyor. Yarabbi, bizim bu ittifakımızı pazara kadar değil mezara kadar devam ettirmeyi bize nasip eyle. Çünkü bu Feto denilen zalim bu ülkede ümmeti parçaladı. Böldü. ve kaçtılar gittiler. Hala kaçıyorlar. Ama onlar kaçacak biz kovalayacağız.""MASADA DEĞİL SAHADA MUTLAKA ÇÖZECEĞİZ."Erdoğan, Suriye meselesi ile ilgili olarak, "Bu ülkenin güney sınırlarını terör koridoruyla kapatmaya çalışanlar asla buna fırsat bulamayacaklar. Gereken dersi bunlara her an verdik, veriyoruz ve vereceğiz. Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil sahada mutlaka çözeceğiz. Durmak yok. İster içerde, ister dışarıda olsun bu milletin işine, aşına, ekmeğine göz dikenleri asla affetmeyeceğiz. Silahlı terörü bitirmekte ne kadar kararlıysak ekonomik terörü bitirmekte de o kadar kararlıyız." şeklinde konuştu.- İstanbul