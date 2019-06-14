Tuzla 'da aracına taş attığı attığı iddiasıyla 12 yaşındaki M.Y.K.'yı darp eden Ufuk Özüdoğru çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi. Hakkında, "Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "Çocuğun basit yaralanması" suçlarından 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Ufuk Özüdoğru, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledi. Çocuğun babası Yusuf K., sanığın tahliyesini beklemediklerini belirterek, "Vicdanları yaraladı maalesef. Toplumun vicdanını, bizim vicdanımızı yaraladı" dedi. Yusuf K., sanığın savunmasının tamamen tiyatro olduğunu söyledi İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi 'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Ufuk Özüdoğru ve avukatı ile müşteki M.Y.K., babası ve avukatı katıldı. Müştekinin yaşının küçüklüğü nedeni ile bir pedagog da duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık Ufuk Özüdoğru'nun avukatı basın mensuplarının duruşma salonundan çıkarılmasını talep etti. Mahkeme bu talebi reddetti.Savunmasını yapan tutuklu sanık Özüdoğru, olay günü Tuzla Gürpınar Caddesi üzerinde seyir halinde iken aracına taş geldiğini belirterek, "Trafik ışıklarına geldiğimde sesler daha yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Araca taşlar atıldığını düşündüm. Aracın Sunroofunu açtığımda da bir kaç taşın aracın içine düştüğünü gördüm. Arabamı durdurup aşağıya indim. Yaklaşık 5-6 çocuk vardı. Yapmayın, dediğim halde el kol hareketleri yaparak küfürler ettiler" iddiasında bulundu.





VURDUĞUNU KABUL ETTİ

Aracını park edip çocukların peşine düştüğünü söyleyen Özüdoğru, şunları söyledi:

"Ancak çocukların çoğu ortadan kayboldu. Yalnızca bir çocuğu yakalayabildim. Çocuğu darp etme niyetim yoktu. Yakaladığım çocuğa vurdum. Ellerini yüzüne kapatmıştı, ellerine vurdum. Sonra evini tarif etmesini söyledim. Evine götürdüm. 'Öbür çocuklar nerede' diye sordum, Mahallede olduklarını söyledi. Mahalleye geldiğimizde arka tarafında ağaçlık bir alan vardı. Ağaçlık alana girmeden şöyle bir baktım. Yakaladığım çocuk da arkadaşlarına seslendi. Çocuğu alıkoyma gibi bir niyetim de yoktu. Sadece elim omzunda duruyordu. Zorla orada tutmadım, kaçmak istese kaçardı. Gülin Kaya isimli kadın geldi, 'siz ne yapıyorsunuz' dedi. 'Arabama taş attılar, öbür çocukları arıyorum' dedim. 'Sen çocuklara vuramazsın' dedi. Ben de çocuğu zaten bayana teslim ettim. Sonra olaydan pişman oldum. Onun yaşında bir yeğenim vardır. Olaydan sonra evine gidip özür dileyecektim, o sırada polisler gelince teslim oldum. Mağdur her ne kadar erik yediklerini ve erik çekirdeklerini attıklarını beyan etmişse de bu doğru değildir. Nisan ayında olan eriklerin çekirdekleri olmaz. Ben mağduru zorla alıkoymadım. Yaralama kastım da yoktur" dedi.

M.Y.K.'nın babası Yusuf K., çocuğunu ormanlık alanda sanıktan alan Gülin Kaya'nın, oğlunu kendilerine getirdiğini belirterek, sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasına karar verilmesini istedi. Pedagog Ümit Tayfun Gürtekin, mağdurun beyanlarının sanık dışarıya çıkarıldıktan sonra alınmasını istedi. Bunun üzerine hakim M.Y.K.'nın ifadesinin alınabilmesi için sanık Ufuk Özüdoğru'yu duruşma salonundan çıkardı.





ŞİDDETE MARUZ KALAN ÇOCUK OLAY ANINI ANLATTI

Beyanı alınan müşteki M.Y.K. arkadaşları ile erik yediklerini belirterek, sanığın kendisini taş aracına taş atmakla suçladığını belirterek, şunları söyledi:

"Yolun oradaki çimlerde erikleri yiyip yolun aşağısına doğru attık. Kırmızı ışıkta duran bir aracın üzerine gelmiş. Yeşil ışık yanınca araç gitti. İki arkadaşım arabanın sahibinin geldiğini görmüş. Biz şaka zannettik. O iki arkadaş kaçtılar. Biz de kaçmaya başladık. Sitenin güvenliğine doğru giderken beni tuttu, orada darp etti. Yüzüme vurdu. Sonra yere düştüm. Enseme doğru yumruk atmaya başladı. Suratıma tekme attı. O sırada da yediğimiz erikler cebimden düşmüştü. Sonra beni döverken bağırdığım için adını sonradan öğrendiğim Gülin Kaya beni balkonda görmüş. Şahıs beni 'arkadaşlarının yanına' götür dedi. Ben de korktuğum için onu mahalleye götürdüm. Mahallede arkadaşlarımı göremeyince 'ben sana ne yapacağımı biliyorum' dedi. Mahallenin yanında orman vardı, oraya götürdü. Az önce savunmasında evine götürüyordum dedi ama evimle orman ters yön. Ormana götürürken de beni tehdit etti. 'Siz elinize bomba aldınız, pimini çektiniz, bekliyorsunuz. Size Aydınlı'yı dar edeceğim' dedi. Sonra Gülin Kaya isimli kadın geldi. Beni dövüp ormana götüren şahsa 'sen ne yapıyorsun çocuğa' dedi. O da 'arabama taş atmasaydı' dedi. Sonra Gülin abla 'polisi arayacağım' ded o da Gülin abla ve bana küfür ederek, beni Gülin ablaya doğru itti. O da elimden tuttu ve 'evine kaç' dedi. Tam kapının ziline basarken Gülin abla da peşimden gelmişti. Babamla annem aşağıya indiler. Gülin abla olayı babama anlattı" dedi.

M.Y.K.'nın ifadesinin ardından sanık Ufuk Özüdoğru yeniden duruşma salonuna alındı.





GÜLİN KAYA TANIK OLARAK DİNLENDİ

Tanık olarak dinlenen Gülin Kaya bir çocuğun bağırtısının gelmesi üzerine balkona çıktığını belirterek, sanığın çocuğu darp ettiğini gördüğünü, ormanın başına kadar kendisini takip etiğini, çocuğu dövemeyeceğini belirterek, polisi aradığını söyledi. Sanığın çocuğu kendisine iterek kaçtığını söyleyen Kaya, daha sonra çocuğu ailesine götürdüğünü söyledi.

Yaptıklarına pişman olduğunu söyleyen Ufuk Özüdoğru, tahliyesini istedi. Delillerin toplandığını gerekçe gösteren mahkeme Ufuk Özüdoğru'nun tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. Karara tepki gösteren Çocuğun babası Yusuk K., sanığın tahliyesini beklemediklerini belirterek, "Vicdanları yaraladı maalesef. Toplumun vicdanını, bizim vicdanımızı yaraladı" dedi. Yusuf K., sanığın savunmasının tamamen tiyatro olduğunu söyledi.





İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 12 yaşındaki M.Y.K.'nın 28 Nisan 2019 tarihinde arkadaşları ile Tuzla'da erik yedikleri, çekirdekleri yola doğru attıkları, bunun üzerine şüpheli Ufuk Özüdoğru'nun aracına taş attığı gerekçesi ile M.Y.K.'yı darp ettiği belirtiliyor. Ufuk Özüdoğru'nun, M.Y.K.'yı ormanlık alana doğru götürmeye çalıştığı belirtilen iddianamede, bu sırada bir kadının olaya müdahale ettiği, müdahale üzerine Özüdoğru'nun M.Y.K.'yı serbest bıraktığı anlatılıyor. Özüdoğru hakkında, "Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "Çocuğun basit yaralanması" suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

- İstanbul