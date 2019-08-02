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(Geniş haber) FAS BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA YANGIN

BEŞİKTAŞ'ta bulunan Fas İstanbul Başkonsolosluğu'nun çatı katında yangın, çıktı.

02.08.2019 13:29 (Geniş haber) FAS BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA YANGIN
BEŞİKTAŞ'ta bulunan Fas İstanbul Başkonsolosluğu'nun çatı katında yangın, çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 12.45 sıralarında Çayır Sokak'ta Fas İstanbul Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu binanın çatı katında çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangını gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri ve konsolosluk görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler



- İstanbul

İstanbul, İtfaiye, Fas, Güncel

Kaynak: DHA

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