14 Aralık 2018, 09:26
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Geniş Haber) - Fetö Soruşturması:  219 Muvazzaf Asker Hakkında Gözaltı Kararı

Geniş Haber) - Fetö Soruşturması:  219 Muvazzaf Asker Hakkında Gözaltı Kararı

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4'ü albay 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün  Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4'ü albay 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlu Suçlar  Bürosu'nca  yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında bugün halen aktif görevde olan ve haklarında hiçbir adli ve idari işlem uygulanmayan askerler için yeni bir gözaltı kararı  verildi. Savcılığın talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğince 89'u Kara Kuvvetleri, 31'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 85'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 11'i Jandarma Genel Komutanlığı ve 3'ü Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup  219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Bu askerlerden 4'ü albay,  5'i yarbay, 10'u binbaşı, 14'u yüzbaşı,  51'inin üsteğmen, bir teğmen, 115'inin astsubay ve 19'unun uzman çavuş olduğu bildirildi. Gözaltı kararı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gece saat 01.00 sıralarında başlatılan eş zamanlı operasyonla şüphelilerin aranma ve yakalanması çalışmaları devam ediyor. - İstanbul TSK
14 Aralık 2018 Cuma 09:26