Geniş Haber) İlker Aycı: Taşınmanın Yüzde 25'ini Gerçekleştirmiş Bulunuyoruz

Kaynak: DHA

TÜRK Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'na taşınma ile ilgili yaptığı basın toplantısında, "Bir süredir toplam taşınmanın yüzde 25'ini de şu ana kadar gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Göç başladı. Büyük göçün en büyük adımını atacağız. Gece saat 03.00'te başlayacak büyük taşınmanın büyük adımıyla birlikte, biz 45 saatlik süre içerisinde bu taşınmayı tamamlayacağız. Taşınma sırasında zaman zaman hesapta olan olmayan aksaklıklar meydana gelebilir. Çalıştığımız lojistik firmasıyla birlikte 5 ayrı noktada backup istasyonları kurduk. Yani herhangi bir biçimde taşınma sırasında taşınmayı akamete uğratacak herhangi bir aracımızda herhangi bir arıza meydana gelirse oraya müdahale etmek için 40 kilometrelik yolun içerisinde 5 ayrı istasyon kurduk." dedi.Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY yöneticilerinin de katılımıyla Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşecek taşınmaya ilişkin basın toplantısı düzenledi. 'THY Teknik Hangarda gerçekleşen toplantıda konuşan Aycı, 'Büyük Göç' adı verilen taşınmanın bu gece yarısından sonra saat 03.00 itibari ile başlayacağını söyledi."HAVACILIK GÖÇÜNÜ BAŞLATMAK ÜZEREYİZ"THY markası ve Türk sivil havacılığı için tarihi bir sürecin arifesinde olduklarını belirten, İlker Aycı, "Sevinçliyiz, mutluyuz, gururluyuz ama hem de biraz hüzünlüyüz. Bizlere ve taşıdığımız milyonlarca yolcuya, yüzbinlerce çalışana ev sahipliği yapmış, onların anılarını, mutluluklarını, sevinçlerini, kederlerini, her şeyi birlikte yaşadıkları Türkiye'mizin en büyük havalimanından dünyanın en büyük havalimanına, havacılık göçünü başlatmak üzereyiz" dedi.İlker Aycı, "Bizim açımızdan da son derece profesyonelce hazırlanmış taşınma planlarımız, uluslararası danışmanlarla, yerel otoriterle ve tüm kurum ve kuruluşlarla yapılmış stratejik önemi olan çalışmalara dair tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olmakla birlikte, bir süredir toplam taşınmanın yüzde 25'ini de gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Geriye artık büyük kısmı kaldı" diye konuştu."BİR YERDEN SONRA ARTIK BU KAPASİTE BİZİ KALDIRMAZ HALE GELMİŞTİ"1912'de Türk havacılığının temellerinin atıldığı Atatürk Havalimanı'nda ilk sivil uçuşun İstanbul-Ankara arasında 1933 yılında gerçekleştiğini aktaran Aycı, daha sonra 1947'deki Atina uçuşu ile de uluslararası ilk uçuşun yapıldığını hatırlatarak, "1950'li yıllardaki o adımlardan, sonra 1980'lerde başka adımlar atıldı. 1983 yılında Kargo Terminaliyle geliştirilen sivil havacılığımız kargo bakımından da yurdumuzun en önemli merkezi haline Türk sivil havacılığında gelmişti.1990 yılların başında atılan adımlar ve yine 2000 yılında özellikle uluslararası terminalimizin geliştirilmesiyle birlikte Türk sivil havacılığında çok daha farklı, anlamlı bir süreç başlamış oldu. Atatürk Havalimanı'nın kapasitesi 65-70 milyonlara dayanmıştı. Yine de bize yetmez olmuştu. Saatlik uçuş kapasitesini artırmak üzere hava kontrol kulesiyle birlikte yapılan çalışmalar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün ve Devlet Hava Meydanlarımızın, Ulaştırma Bakanlığımızın katkılarıyla, kapasite giderek artırılmıştı. Ama bir yerden sonra artık bu kapasite bizi kaldırmaz hale gelmişti. Özellikle yaz ve yüksek sezon yoğunlukları bizi zorlamaya başlamıştı. Çalışanlar üzerine ağır bir yük bindirmeye, yolcularımız için de zor anların yaşanmasına sebep olmuştu." ifadelerini kullandı."45 SAATLİK SÜRE İÇERİSİNDE BİZ BU TAŞINMAYI TAMAMLAYACAĞIZ"İlker Aycı, "45 saat içinde tamamlanacak taşınmaya ilişkin bilgiler verdik. Göç başladı. Büyük göçün en büyük adımını atacağız. 5 Nisan'la başlayacak süreç, gece saat 03.00'te başlayacak büyük taşınmanın büyük adımıyla birlikte, biz 45 saatlik süre içerisinde biz bu taşınmayı tamamlayacağız. Yeni evimize, yuvamıza kavuşacağız" dedi."TAŞINMAYLA İLGİLİ OLARAK BASIN EKSPRES YOLU EN KRİTİK ATAR DAMARI OLUŞTURUYOR"Aycı, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Taşınma sırasında zaman zaman hesapta olan olmayan aksaklıklar meydana gelebilir. Çalıştığımız lojistik firmasıyla birlikte 5 ayrı noktada backup istasyonları kurduk. Yani herhangi bir biçimde taşınma sırasında taşınmayı akamete uğratacak herhangi bir aracımızda herhangi bir arıza meydana gelirse oraya müdahale etmek için 40 kilometrelik yolun içerisinde 5 ayrı istasyon kurduk. Bu da ortalama 4 kilometre içerisinde her olaya müdahale şansını bize verdi. Süreçteki akamete uğramalara karşı da planlarımızı hazırladık. Emniyet, Valilik ve İBB mensubu arkadaşlarımız sağ olsunlar bizi desteklediler. Bu taşınmayla ilgili olarak Basın Ekspres yolu en kritik atar damarı oluşturuyor. Taşınma sırasında havuzlu kavşaktan başlamak suretiyle Basın Ekspres yolunun kapatılması mümkün olacak. Bu sayede biz de taşınmayı en süratli şekilde gerçekleştireceğiz.""BASIN EKSPRES YOLUNA ALTERNATİF YOLLARI KULLANIN"Bu hafta sonu 2 tane uluslararası fuarın ve Açık Öğretim Lisesi'nin sınavları olacağını belirten Aycı, "Bunlar da dikkate alınarak alternatif yolların beslenmesiyle ilgili planlar da hazırlandı. Özellikle gerek bu fuarlara gelecek olan ziyaretçiler, fuar mensupları ve aynı şekilde açık öğretim lisesine sınavlarına girecek kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Ne olur alternatif yolları o güne bırakmadan öğrenin, güzergahları çalışın. İşiniz akamete uğramasın. Biz hiç kimsenin İstanbul'umuzda işinin ve gücünün aksamasını istemiyoruz. Dünyanın en büyük sivil havacılık göçünü de yapmak mecburiyetindeyiz. İstanbullular bu süreç içerisinde Basın Ekspres yolunun alternatif yolunu kullanarak ne olur trafikte zorluklar yaşamayın." şeklinde konuştu."ATATÜRK HAVALİMANI'NIN BİZE VERDİKLERİNİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ"İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuşu başkent Ankara'ya yapacaklarını anlatan Aycı, "Atatürk Havalimanı'ndan son uçuşu Singapur'a yapacağız. Singapur uçuşuyla birlikte buradaki uçuşlarımızı tamamlamış olacağız. Sivil Havacılık macerası 80 yılı aşkın hizmet etmiş uluslararası Yeşilköy ve Atatürk havalimanları adını alan havalimanımız misyonunu görevini büyük bir başarıyla gerçekleştirmiş olmanın gururuyla veda ediyor. THY'nin 86 yılına bastığı bu senemize Atatürk Havalimanı'nın bize verdiklerini hiç unutmayacağız. Yeni havalimanımızda sizlerle yeni başarı hikayelerini birlikte yazacağız." şeklinde konuştu."YENİ DESTİNASYONLARI İSTANBUL'A VE THY'YE KAZANDIRACAĞIZ"İstanbul Havalimanı'nın Türkiye turizmine, ziyaretçi sayısına ve dünyada kargo taşımacılığında mal ve hizmetlerin hızlı bir şekilde ulaştırılmasında çok büyük bir misyonu olacağını vurgulayan Aycı, "Transit yolcunun en önemli rotası İstanbul'umuz olacak. Yeni geniş gövde uçaklarımızla daha da büyüyecek filomuzla, yeni havalimanında yeni destinasyonlara da beraberinde uçacağız. Ülkemize uçamayan bazı ülkeler ve bazı hava yollarıyla anlaşmalarımızı tazeleyip bizim onlara onların da bize uçmalarını sağlayıp, yeni destinasyonları İstanbul'a ve Türk Hava Yollarımıza kazandıracağız. İstanbul'a uçacaklar arasında Çin'den de gelen havayolları var. Japonların havayollarını da bekliyoruz" dedi."İSTANBUL HAVALİMANI YENİ YUVA OLACAK""İstanbul Havalimanı kalitesiyle hizmet kalitesini sağlayacak yeni yuva olacaktır" diyen İlker Aycı, şöyle devam etti:"Önümüzdeki dönemde açılacak olan 3'üncü pisti de heyecanla bekliyoruz. 1 sene içerisinde tamamlanacak olan 3'üncü pistte geldiğinde çok daha farklı, çok daha ciddi anlamda iniş kalkışlarıyla hizmet kapasitesi yakaladığımız bir yere dönüşecektir. 2 pistiyle kapasite anlamında buradan yüzde 10 daha fazla kapasiteyle başlıyor olacağız. Birlikte yeni hikayeleri yaşamak ve yaşatmak üzere sizleri İstanbul Havalimanımıza bekliyoruz."SORULARI YANITLADIİlker Aycı konuşmasının ardından soruları yanıtladı. Taşınmanın maliyeti sorulan Aycı, "Müsaade ederseniz rakam açıklamayım. Çünkü halka açığız. Çok net bir rakam söylemem doğru olmaz. Belli kısımlarını elbette paylaşacağız. Kamuoyunun merak ettiği kısımları da aydınlatacağız. Halka açık şirket olmanın bize verdiği sorumlulukla şu anda cevaplayamayacağım. Yaptığımız planlarla, son derece efektif, verimli, Türkiye'deki mevcut şartlarla yapılabilecek olan, bize en uygun planları hazırlamış bulunuyoruz" dedi.Taşınma planlamasının bu gece 686 tırdan oluştuğu belirtilirken, 700 THY aracının da eşlik edeceği, 1386 araçlık bir organizasyon planlandığı kaydedildi. Öte yandan konuşmasının ardından İlker Aycı, THY Teknik çalışanları ve basın mensuplarıyla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.- İstanbul