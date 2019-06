CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Öncelikle bugünkü 23 Haziran'da yaptığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, bu seçimin en önemli ifadelerinden birisi de Türkiye'nin demokrasi sürecine olacak olan katkısıydı. Her iki vasfıyla ülkemize ve dünya kenti İstanbul'a bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun. Birazdan sizinle uzun bir metin paylaşacağım. İçinde duygularım var" dedi.CHP Seçim Koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Bugün on binlerce hatta yüzbinlerce diye ifade edebileceğim sandık başında görev yapan bütün yol arkadaşlarıma günün kahramanlarına sandıklarda, okullarda, işçe seçim kurullarında hizmet eden bütün arkadaşlarıma minnet duygularımı belirtmek istiyorum. Şu anda tümünün kalbini o güzel emeğini yanımda hissediyorum. İyi ki varlar. Onlar bugünün demokrasi kahramanlarıydı. Şunu da belirtmek isterim ki, bugün hali hazırda elimizdeki seçim verileri süreci netleştirmeye dönük olsa da biliyoruz ki, net sonuçlar tutanaklarla olur. Dolayısıyla sandık görevlisi arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma, sandık kurulu üyelerine ve hukuk sorumlularına sonuç netleşinceye kadar görevlerinin başında kalmalarını önemle rica ediyorum. Bu süreçler ciddi süreçlerdir. Asla sandıklarınızın, tutanaklarınızın, ilçe seçimdeki birleştirme tutanaklarının netleşmesine varıncaya kadar, asla sandıklarını terk etmemenizi hepinizden rica ediyorum. Bu tarihi sorumluluk halen devam etmektedir." diye konuştu,

"YAŞANAN HER ŞEYİ TÜM MİLLETİMİZ BİLİYOR"

Ekrem İmamoğlu, "Biz Türkiye'de demokrasi saatinin her zaman tıkır tıkır çalışmasından yana olanlarız. Maalesef demokrasinin saati 31 Mart akşamı çalışmadı. Yaşanan her şeyi tüm milletimiz biliyor. Detaylarına girecek değilim. Ama saatleri durdurarak, zamanın akışını asla ve asla önleyemezsiniz. Gerçekleri de üzerini örterek, asla ve asla gizleyemezsiniz. Bugün sandıklardan oy pusulalarının yanı sıra aynı zamanda bir de hesap pusulasının çıktığını tüm vatandaşlarıma duyurmak isterim. Vatandaş 31 Mart'tan bugüne bu ülkeye yaşatılanların, yapılan büyük haksızlığın hesabını, o tanımladığım gibi bir avuç insana kesmiştir. İstanbul'da bir sayfa kapandı, yeni bir sayfa açıldı anlamına gelmiyor. İstanbul'da herkesin yeni bir sayfa açması anlamına geliyor. Bu yeni sayfada İstanbul'da artık adalet, eşitlik, sevgi olacak. İsraf, şatafat, kibir ve ötekileştirme bitecek. Bugün 16 milyon İstanbullu demokrasiye olan inancımızı adalete olan güvenimizi tazelemiştir. Bunu yalnız bana oy verenler değil, seçimleri büyük bir olgunluk ve sükünet içinde geçiren ve bu şekilde gerçekleştiren tüm vatandaşlarımız sağlamıştır. Her birine yürekten, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"100 YILI AŞAN DEMOKRASİ GELENEĞİMİZE MİLLETÇE SAHİP ÇIKTINIZ"

Ekrem İmamoğlu, "Sizler Türkiye'nin demokrasi itibarını tüm dünyanın gözleri önünde korudunuz. Türkiye'yi yakın coğrafyadaki bazı ülkelere benzetme gayretinde olan dünya ülkelerine de işin aslını öğrettiniz. 100 yılı aşan demokrasi geleneğimize milletçe sahip çıktınız. Başta sevgili eşime, oğullarıma, kızıma, bütün aileme, CHP ve İYİ Parti'nin genel başkanlarına, milletvekillerimize, yanımızda durun tüm partililere, HDP, MHP, AK Parti, Saadet Partisi seçmenlerine, bütün parti seçmenlerine, insanlarımıza, vatandaşlarımıza ister Türk, ister Kürt, Çerkez, ister Ermeni, Rum, Musevi yani kısacası bu şehrin ve bu milletin asil vatandaşlarına, en yakın yol arkadaşım olan İstanbul'un çocuklarına, dualarıyla beni ayakta tutan hanımefendilerine, tüm 16 milyon İstanbulluya yürekten teşekkür ediyorum. Seçimi bir kişi, bir parti, bir grup değil bütün İstanbullular bütün Türkiye kazandı. Göreceksiniz kısa sürede herkes böyle hissedecek. Bunu sağlamak içinde canla başla çalışacağım." şeklinde konuştu.

"BUGÜN BENİM İÇİN SANDIKTAN SEFER GÖREV EMRİ ÇIKMIŞTIR"

İmamoğlu, "Bugün benim için sandıktan sefer görev emri çıkmıştır. Vatandaş bana İstanbul'un işsizlik ve yoksullukla mücadele seferberliğini, İstanbul'u yeşil alanlarla donatma seferberliğini hızlı kaliteli ve ucuz ulaşım seferberliğini başlatmak ve sonuca ulaştırmak için kutsal bir görev vermiştir. Bu benim hayatımdaki en değerli en gururlu en onurlu görevdir. Bu görevi çocuklarıma, eşime, aileme tüm İstanbullulara mahcup olmadan layıkıyla yapmaktan başka hiçbir gündemim, önceliğim yok ve olmayacaktır. Bu seçim İstanbul İttifakı, Türkiye için var olan pek çok önyargıyı da yok etmiştir. Çünkü biz hayat tarzı görünüşü, konuşması, siyasi düşüncesi birbirinden çok farklı insanlar olarak, sevgi ve saygı ortaklığında buluştuk. Bugünden sonra her kim giyimine bakarak, hayat tarzına bakarak bir başkası hakkında önyargı oluşturuyorsa İstanbul İttifakı aklına gelsin." ifadelerini kullandı.

"MİLYONLARCA İNSANA MAHCUP OLMAMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIM"

İmamoğlu, "Artık önyargı ve ayrıştırma dönemi bitmiştir. Kardeşlik ve sevgi dönemi başlamıştır. Ben bu kenti tek başına yönetecek değilim. Öyle bir deha dünyada da yok zaten. Her kesimden her insanımızdan en üst seviyede yararlanacağız. Siyasi görüşü ne olursa olsun liyakat, çalışkanlık ve millete hizmet aşkı olan herkes benimle çalışacaktır, çalışabilir. Parti merkezlerinden alınan referans kağıtlarıyla işe girme dönemleri bitmiştir. Partiler kutsal yapılar değillerdir. Dünyaya farklı bir pencereden baksa da temel amacı milletinin kalkınması ve mutluluğu için çalışan yapılar olmasıdır. Partiler bir amaç değildir. Hizmette araçtır. Bunu her vatandaşımın bilmesini ve duymasını istiyorum. Partiler gibi liderleri de kutsal değildir. Bir parti başkanı bir belediye başkanı ya da bir cumhurbaşkanı fark etmez. Onları kutsallaştırmak milletin üzerinde bir yere konumlandırmak asla doğru değildir. Liderlerin yeri milletlerin üstü değil, içinde olmayı gerektirir. En büyük millettir. Çünkü 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Milyonlarca oy almak çok büyük sevgi gösterilerine mazhar olmak liderlerin ayaklarını asla yerden kesmemeli. Aksine mahcup etmeli. Ben kendim gösterilen bu ilgi ve büyük sevgi karşısında ancak boynumu bükerim. Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım. Sorumluluğumuz var. Ama herkese duyurmak istiyoruz ki gençliğimiz var ve çalışkanlığımız var." dedi.

"23 Haziran seçiminde hem ittifak, hem parti adayı, hem de bağımsız aday olarak çalışan tüm rakiplerime demokrasiye katkıları için bu süreçte İstanbul'da bulunan tüm adaylara teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini sürdüren İmamoğlu, "Şahsım adına seçim döneminde bana, aileme çalışma arkadaşlarıma yönelik, partime yönelik yapılan sistematik saldırıları ebetteki unutmak istiyorum. O dil bitsin. Artık asıl yeni sayfayı, olması gereken ilişkileri üslup düzeyinde yeni bir dönemi açmak ve başlatmak istiyorum. Bu süreçte bu tür davranışlarda bulunanların bence zaman içinde hak ettiği cevabı milletimizden alacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A DA SESLENMEK İSTİYORUM

İmamoğlu, "Özellikle devletin başı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı depreme hazırlık gibi, daha hızlı metro yapmak gibi, mülteci konuları gibi, İstanbul'un acil sorunlarında merkezi ve yerel yönetimin uyumlu ve işbirliği içinde çalışmalı, çalışmasını sağlamasının önemi ortadadır. Bunu hepimiz görüyoruz. Konuştuğumuz şey 16 milyon vatandaşımızın ihtiyacıdır. Ben seçim öncesinde vatandaşa anlattığım ve ilkelere uygun olarak sizinle uyum içinde çalışmaya hazırım. ve buna talibim. Bunu tüm İstanbullular önünde duyuruyorum. Hiçbir siyasi mesele vatandaşımızın huzurundan, mutluluğundan işsizliğin yoksulluğun önlenmesinden vatandaşlarımıza yeterli eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunulmasından, barıştan, huzurdan sevgi ve saygıdan asla ve asla önemli değildir. Bu çerçevede İstanbul'un acil çözüm bekleyen, merkezi ve yerel yönetimin ortak sorumluğundaki tüm konuları ele almak isterim. Yasal sürecin tamamlanmasının ve mazbatayı alıp, göreve başlamamızın ardından yol haritamızı size sunmak ve görüşlerimizi de aktararak, aynı zamanda görüşlerinizi de almak sizi en kısa zamanda ziyaret etme arzu ve talebimi buradan size iletiyorum. Bu ülkenin buna ihtiyacı olduğunun da altını çiziyorum." diye konuştu.

"VATANDAŞ SİYASETÇİ KAVGALARINDAN BIKMIŞTIR"

İmamoğlu, "Vatandaş siyasetçi kavgalarından bıkmıştır. Hizmet, üretim ve çözüm beklemektedir. İBB Meclisi'nin tüm değerli üyelerine de yeniden başlayacağımız çalışma döneminde başarılar diliyorum. Yarıda kalan vaatlerimizi ilk mecliste gündeme taşıyıp, hayata geçireceğimizi buradan duyurmak istiyorum. Millet adına yapılacak hizmetlerin parti farklılığı gerekçesiyle engellenmek istenmesi gibi bir durumla karşılaşırsak, engellemeyle ilgili bir takım siyasi çalışmalar yapıldığını görürsek, her şeyi şeffaf bir şekilde vatandaşımızla paylaşacağız. İBB Türkiye'nin en değerli kurumlarından biridir. Bir kez daha vaat ediyorum ki her ne yapıyorsak, olduğu gibi milletin takdirine sunulacaktır. Ben artık gece gündüz demeden çok yoğun, tempolu bir çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum" şeklinde sözlerini tamamladı.



- İstanbul