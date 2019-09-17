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/geniş haber/ istanbul adalet sarayı'nda özel güvenlik görevlisi intihar girişiminde bulundu

ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda özel güvenlik görevlisi silahla ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu.

17.09.2019 17:07/geniş haber/ istanbul adalet sarayı'nda özel güvenlik görevlisi intihar girişiminde bulundu
ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda özel güvenlik görevlisi silahla ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu. Başından ağır yaralanan 40 yaşındaki Ferhat U. hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 16.15 sıralarından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın otopark girişinde meydana geldi. Polis yetkililerinden edinilen bilgilere göre, adliye otoparkında görevli özel güvenlik görevlisi 40 yaşındaki Ferhat U. telefonla görüştükten hemen sonra başına silahla ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Hemen yakınında bulunan görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı, özel bir hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Çağlayan Adalet Sarayı, Çağlayan, Güncel

Kaynak: DHA

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