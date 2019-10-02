/geniş haber/ istanbul'da 1 ton 881 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 8 ilçede düzenlediği operasyonlarda 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içerisinde 60 kilo eroin, 13 kilo kokain ve 8 kilo reçine esrar ele geçirildi.İstanbul Narkotik polisleri 15-30 Eylül tarihleri arasında Silivri, Bayrampaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Zeytinburnu'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.2'si yabancı uyruklu toplam 14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içerisinde 60 kilo eroin, 13 kilo kokain ve 8 kilo reçine esrar ele geçirdi.ARNAVUTLUKTAN GELEN 2 MİNİBÜSTE 1 TON 800 KİLO SKUNKNarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurda uyuşturucu madde sokacak kişileri tespit ederek çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaklaşık 6 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takiple şüphelilerin Arnavutluk'tan tekstil malzemeleri arasında gizledikleri 1 ton 800 kilo skunk ile yurda Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girerek ilerlemeye devam etti. Polis ekipleri 2 minibüsü Silivri Kınalı mevkiinde toplam 2'si yabancı uyruklu toplam 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Minibüslerde yapılan aramalarda 1 ton 800 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

YANGIN TÜPLERİNDE KOKAİN VE EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik polislerinin yaptığı ikinci büyük operasyon Esenyurt, Küçükçekmece ve Fatih'te düzenlendi. Polis ekipleri yurtdışına yollanacak yangın tüpleri içinde 60 kilo eroin ve 13 kilo kokain ele geçirdi. 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

2'Sİ YABANCI UYRUKLU 14 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 2'ssi yabancı uyruklu toplam 14 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.