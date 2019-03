Kaynak: DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin istanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Taksim'de bir otelde gerçekleştirdiği "Sanatçılar ve Edebiyatçılar Buluşması'na katıldı. Kılıçdaroğlu, " İnsanları sanat ve kültürle buluşturmak gibi bir rolümüz var. Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir kararı var zaten Beylikdüzü'nde çok güzel şeyler yaptı.İstanbul aynı zamanda bir kültür, tarih kenti. Ekrem bey'in böyle bir düşü var, bunu gerçekleştireceğine de inanıyorum." dedi.Toplantıya Müjde Ar, Ali Rıza Binboğa, Menderes Samancılar, Nebil Özgentürk'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda konuk katıldı. "İstanbul'un değişik bölgelerini geziyoruz. İstanbul'u en iyi sizler biliyorsunuz" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:"Sanat dünyası bilir. Sizlerle birlikte olmanın onuru ve gururunu taşımak ayrı bir olaydır ve en zor şey de sanatçılarla birlikte olup sanatçılarla konuşmaktır. Çünkü sanatçı eleştirel kültürle beslenir, güce bağlılık göstermez, tam tersine zayıftan, güçsüzden, hakkını arayandan yanadır, kendini öyle konumlandırır, mücadelesini o çerçevede yapar. Baskıya direnir, rüzgara karşı yürüyen kişidir sanatçı. Böyle bir kimliği vardır sanatçının. Sanat dünyasını zaman zaman izlemeye çalışıyoruz, bize yönelik gelen eleştirilerin tamamını büyük bir dikkatle okuyoruz. Bize yapılan her eleştirinin samimi olarak yapıldığına inanırım varsa bir eksikliğimiz onu gidermeye çalışırız. Gerek parti olarak sanata bakış açımız gerek belediye başkanlarımızın sanat ve kültür dünyasına bakış açıları olabildiğince iyi olmaya çalışıyoruz, güzel şeyleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. İnsanları sanat ve kültürle buluşturmak gibi bir rolümüz var. Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir kararı var zaten Beylikdüzü'nde çok güzel şeyler yaptı. Belki sanat dünyamız bunu daha yakından da izliyordur. İstanbul aynı zamanda bir kültür, tarih kenti. Ekrem bey'in böyle bir düşü var, bunu gerçekleştireceğine de inanıyorum. Sanatın ve sanat insanlarının ayrı bir gücü var. Politikacılardan ve kendisini güçlü sanan insanlardan daha büyük gücü vardır sanatçının."Lise yıllarında Alexandra Dumas'ın 3 Silahşörler isimli kitabını okuduğunu ve sanatçının gücünü anlattığını belirten Kılıçdaroğlu, "Sanatın ve sanatçının gücü düşündüğümüzden çok daha fazladır. Bu gücü Türkiye'de belki de en çok hissetmeyenler politikacılardır. Kısır düşünen, dünyayı görmeyen, okumayan, sanatçının kolay yetişmediğini, dünyaya nasıl eleştirel baktığını bilmeyen kısır siyasetçilerden kaynaklanıyor. Oysa sanat 7 dalda dünyaya meydan okuyacak bir güce sahiptir" şeklinde konuştu.İMAMOĞLU: BU KENTTE KÜLTÜR VE SANATTA YOKSULLUK YAŞANIYORCHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu da konuşmasında, "Özellikle şehrimiz yoksullukla konuşuluyor, yoksullukla tanımlanıyor. Bu elbette ki ekonomik yoksulluk. Ne yazık ki yaşıyorum ben bunu her gün. Kadını erkeği, genci, çocuğu bir yoksulluk var. Bir yandan çevre yoksulluğu var. Ama bir de başka yoksulluk ki o da çok derin, bu kentte kültür ve sanatta yoksulluk yaşanıyor. Umut ederiz özellikle her birinizi özellikle yıllardır hayatına dokunan bizlerin dünyayı daha iyi anlama, evrensel değerleri kavrama çabalarımıza unutulmaz özellikle katkılar sağlayan siz değerli sanatçılarla bulunmak ve de bu vesileyle hedeflerimizi sizinle paylaşmaktan mutlu olduğumu ve inşallah hep beraber bu yoksulluğu dindireceğimiz günü diliyorum" dedi.TİYATROLAR KADINLARA GÜNDÜZ ÜCRETSİZ OLACAKEgˆitim, ku¨ltu¨r ve sanat faaliyetlerini I·stanbul'un geneline yaymak için ku¨ltu¨r-sanat kompleksleri yapacaklarını söyleyen İmamoğlu, "Kadınların ve gençlerin kültürel faaliyetlere katılımını arttıracağız. Şehir tiyatrosu sayısı 2 katına çıkartılacak ve sanatçıların yöneteceği özerk bir yapı oluşturulacak. Nitelikli kültür-sanat etkinliklerine katılmak pahalı bir uğraş olmaktan çıkacak. Kültür, İstanbulluların bir arada, barış içerisinde yaşaması, dünyanın geri kalanı ile bağ kurması için olmazsa olmaz bir alan. İstanbul Genç Kart sahiplerine İBB kültür-sanat etkinlikleri indirimli olacak. Özel etkinliklerde çeşitli avantajlardan yararlanabilecekler. Hafta içi gündüz tiyatro gösterimleri gerçekleştirilecek ve kadınlara ücretsiz olacak. Kentin farklı sosyo ekonomik semtlerinde oluşan kültür ve sanat birikimini çevre ilçelere de ulaştıracağız"" şeklinde konuştu.GENÇLERİN EVLERİNDE HİSSEDECEKLERİ ALANLAR OLUŞTURULACAKGençlerin kendilerini evlerinde hissedecekleri alanlar açacaklarını anlatan İmamoğlu, "Sinema Evi uygulamasını hayata geçireceğiz. Bu mekanlarda sadece film gösterimi değil, geleceğin sinemacılarına yönelik eğitimler verilecek, teknik ve malzeme desteği sağlanacak. Bu mekanlar gençlerin kendilerini evlerinde hissettikleri, yönettikleri alanlar olarak tasarlanacak. Beyoğlu ve Galata Kültür-Sanat-Turizm Projesi'yle bu bölgeyi yeniden kültür ve sanatın odağı haline getireceğiz. Sadece üst gelir gruplarına veya turistlere değil, özellikle gençlere ve dezavantajlı gruplara yönelik etkinliklerle Beyoğlu'nu yeniden İstanbul'un dinamizminin aynası haline getireceğiz" dedi.