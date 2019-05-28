(Geniş haber) Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA-KUZEY Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kaza saat 14.30 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Reşadiye mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Reşadiye ayrımı Edirne istikametinde Kamil Erdem (35) yönetimindeki 34 BTF 333 plakalı otomobil, emniyet şeridindeki sulama tankerine arkadan çarptı. Kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Erdem'in cenazesi, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Bir görgü tanığı, "Sulama aracı emniyet şeridinde bekliyordu. Araç hızlı bir şekilde arkadan çarptı. Patlama gibi bir ses geldi " diye konuştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Kaynak: DHA