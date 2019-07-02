(Geniş haber) MEHMET ALİ ERBİL TABURCU OLDU

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 235 gündür tedavi gören Mehmet Ali Erbil , taburcu oldu. Erbil hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan Erbil, hastane personeli ile hastalığı boyunca yanından ayrılmadıklarını belirttiği ilk eşi, kızı ve damadına teşekkür etti.Ünlü showmen Mehmet Ali Erbil evinin banyosunda düşerek yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. 235 gündür tedavi gören Erbil bugün taburcu oldu. Ünlü showmen için hastane çıkışında pasta kesildi. Erbil hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erbil, "İlginiz, alakanız ve dualarınızdan dolayı başta hastane personeline ve hepinize teşekkür ederim. Belki de eşi benzeri görülmeyecek bir tablo ile karşılarına geldim ama ellerine sağlık, beni bu günlere getirdiler. Askerlik bile 6 aya indi ama ben 8 buçuk ay kaldım. Beni hayata döndüren doktorlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

"ALLAH'A ÇOK ŞÜKÜR 1 TANE BİLE ACIM OLMADI"

Tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Erbil, "Normalde 'Mehmet Ali Bey' diyerek benden yardım isterlerdi, şimdi ise tam tersi oldu. Tedavi sürecinde 3 ayın sonucunda bu kez doktorum, 'Mehmet Ali Bey' diyerek beni uyandırdı. Tabi acıları hissetmemek için 3, 4 ay çok ilaç verildi. Hayatı kurtarmak önemli olduğu için o ilaçlarla biraz kaslar eridi. Nöropati oluştu, o süreci de fizik tedavi ile kurtardık. Doktorum bana 1 ay önce 'çık' dedi ama biz yine burada çok iyi bakıldığımız için yoksa 8 ay yatan hastanın çok büyük acılarla karşılaması mümkündür. O yüzden Allah'a çok şükür 1 tane bile acım olmadı." diye konuştu.

"BEN YÜRÜYEBİLECEĞİME İNANMIYORDUM"

"Ben yürüyebileceğime inanmıyordum." diyen Erbil şöyle devam etti:

"Hayatımda böyle bir şey başıma gelmedi. Doktor bir aileden gelmeme rağmen yakınlarımda da böyle bir şey olmadı. Hiçbir şekilde inanmıyordum ama kız kardeşim Yeşim, bir doktor getirdi. O doktor yaptığı testler sonucunda yüzde 99 yürüyebilecek dedi. İlk sol elim hareket etti ben normalde sağ elimi kullanıyordum. Benim için dünya sanki yeniden keşfedilmiş gibi oldu. Onun için Allah'a dua ettim ve 'bana sol elimi bahşet' dedim. Şükür sol elim geldi ondan sonra sağ elim ve diğerleri geldi. Sonra da inşallah ayaklarıma gelecek. 3 kere üst üste kaburgalarım ameliyat edildi. 3 kere üst üste kaburgalarımı ameliyat etti hocam. Hastane personelimize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle büyük kızıma çok teşekkür ediyorum. İlk eşime çok teşekkür ediyorum. 8 ay boyunca başımdan ayrılmadılar. Gizli gizli yoğun bakıma bile girmeye çalıştılar. Damadım bana yeniden duaları öğretti. Ben gözümü bile açamıyordum. O dua okuyordu ben tekrar ediyordum."

Erbil açıklama yaparken zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü:

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-Erbil'in hastaneden çıkışı

-Erbil'in açıklamaları

-Genel ve detaylar

- İstanbul