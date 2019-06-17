(Geniş Haber) MÜŞTERİ OLARAK GELDİĞİ KARGO ŞİRKETİNDEN, KATİL OLARAK ÇIKTI

Fatih 'te, bir otelin alt katında bulunan kargo şirketini soymaya gelen 3 Gürcistan uyruklu şüpheli, dehşet saçtı.Gürcistan uyruklu soyguncular, kargo şirketi sahibinin başına tabancayla vurarak bayılttıktan sonra dükkanda müşteri olarak bulunan Rusya uyruklu baba ve oğluyla bıçaklı silahlı kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Gürcistan uyruklu şüpheli Rus babayı vurdu ve kaçmaya çalıştı. Soyguncuların düşürdüğü silahı yerden alan oğlu ise babasını vuran soyguncuyu silahla vurarak ağır yaraladı. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.Olay, Kemalpaşa Mahallesi Gençtürk Caddesi Ağa yokuşu Sokak'ta bulunan bir otelin bodrum katında saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, otelin bodrum katında bulunan Garun Kubıev'in (42) işlettiği kargo dükkanına Gürcistan uyruklu 3 kişi silahlı soygun yapmak için geldi. Gürcistan uyruklu soyguncular, içeride bulunan herkesin yere yatmasını istedi. Kargo şirketi sahibi Kubıev'in buna itiraz ettiği sırada Gürcü soyguncular silah kabzasıyla Kubıev'in başına vurarak bayılttı.RUS MÜŞTERİLER, SOYGUNU ÖNLEMEYE ÇALIŞTIGürcistan uyruklu soygunculara kargo şirketinde müşteri olarak bulunan Rusya uyruklu 51 yaşındaki Khazhasulav Isakov ve Başakşehir Üniversitesi'nde öğrenci olan oğlu 23 yaşındaki Isparol Isakov yaşanan duruma tepki gösterdi. Bu sırada Gürcistan uyruklu soyguncularla Isakov'lar arasında bıçaklı ve silahlı kavga meydana geldi. Yaşanan kavgada Gürcistan uyruklu soygunculardan 56 yaşındaki Tengızı Pkhakadze bıçakla yaralandı. Dükkanda müşteri olarak bulunan baba Isakov ise karın boşluğundan tabancayla vurularak yaralandı.

BABASINI VURUP KAÇAN SOYGUNCUYU VURDU

Gürcü soyguncular bunun üzerine dükkandan kaçtı. Kaçan soyguncuların bir tanesi elindeki silahı düşürmesi üzerine Isparol Isakov babasını vuran Gürcistan uyruklu Tengızı Pkhakadze ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüphelinin peşinden koşarak Tengızı Pkhakadze'yi silahla ateş ederek ağır yaraladı. Kimliği belirlenemeyen Gürcistan uyruklu 2 şüpheli ise kaçarak izlerini kaybettirdi.

3 YARALI HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otel içinde vurulan baba Khazhasulav Isakov, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, sokak ortasında başından vurularak ağır yaralanan Gürcistan uyruklu Tengızı Pkhakadze ise, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tengızı Pkhakadze hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kargo şirketi sahibi Garun Kubıev ise, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek başına aldığı darbe sebebiyle tedavi edildi.

SUSTURUCU TAKILI TABANCA DİKKAT ÇEKTİ

Otel içerisindeki kargo dükkanı ve sokakta çalışma yapan Olay Yeri ve İnceleme ekipleri susturucu takılı tabanca ve şarjöründe 5 mermi, 1 bıçak ve 7.65 ve 9 milimetre çaplarında boş 5 mermi kovanı buldu.



3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde çalışma yaparak kaçan Gürcistan uyruklu 2 şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Isparol Isakov polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kargo şirketi sahibi Garun Kubıev ve kargo şirketinde müşteri olarak bulunan baba Isakov tedavilerinin ardından polis ekipleri tarafından ifadelerine başvurmak üzere gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Cadde üzerinde koşanlar

(AKTÜEL)

-Olay yerinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Genel ve detaylar

17.06.2019 -12.15 Haber Kodu : 190617077

17.06.2019 -12.20 Haber Kodu : 190617079



- İstanbul