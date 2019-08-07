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(Geniş Haber)SEFKAÖY'DE ATIK DEPOSUNDA YANGIN

Küçükçekmece'de atık malzemelerin toplandığı depoda yangın çıktı.

07.08.2019 18:24 (Geniş Haber)SEFKAÖY'DE ATIK DEPOSUNDA YANGIN

Küçükçekmece'de atık malzemelerin toplandığı depoda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürülene yangında bir kamyon kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Sefaköy Şehit Erol Olçok Caddesi üzerinde bulunan Bahçelievler Belediyesi'ne ait atık malzemeleri depolama merkezinde saat 17.30 sıralarında çıktı. Görevlilerin dumanları fark etmesi üzerine durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Küçükçekmece, Bahçelievler ve Bakırköy itfaiyeleri sevk edildi. Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken yangında ölen veya yaralanan olmadı. Yangında belediyeye ait olan bir kamyon yanarak kullanılmaz hale geldi. Depoda bir süre soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri daha sonra alandan ayrıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Yanan alandan detaylar
-İtfaiyeden detaylar
-Yoğun dumandan detaylar
-Yanan kamyondan detaylar
-Genel ve detaylar


- İstanbul

Küçükçekmece, Bahçelievler, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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