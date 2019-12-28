Haberler » Güncel » /geniş haber/  Şirinevler durağında yolcuya metrobüs çarptı, seferler aksadı - Haber

/geniş haber/  Şirinevler durağında yolcuya metrobüs çarptı, seferler aksadı

ŞİRİNEVLER metrobüs durağında ayağı kayan kadın yolcu metrobüs yoluna düştü.

28.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:45 /geniş haber/  Şirinevler durağında yolcuya metrobüs çarptı, seferler aksadı

ŞİRİNEVLER metrobüs durağında ayağı kayan kadın yolcu metrobüs yoluna düştü. Metrobüsün çarptığı kadın yolcu yaralanırken, metrobüs seferleri yönünde bir süre durdu. 

Kaza saat 13.30 sıralarında metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre durakta bekleyen kadın yolcunun ayağı kaydı ve metrobüs yoluna düştü. Bu sırada hareket halindeki Avcılar -Zincirlikuyu seferini yapan metrobüs yolcuya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen kadın yaralandı. Yaralı kadının yardımına ilk olarak çevredeki yolcular koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri Zincirlikuyu istikametinde durdu ve yaklaşık 15 dakika seferler yapılamadı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahtaki yoğunluk yaralı kadının hastaneye götürülmesiyle normal seyrine döndü. Kazaya karışan metrobüste duraktan ileri bir noktaya çekildi. Yaralanan ve hastaneye kaldırılan yolcunun ise vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.



Zincirlikuyu, Şirinevler, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:12   Kanser hastalığından ölen emekli polis memurunun cenazesi düzenlenen törenle defnedildi - Haber
16:12   Batman'da STK temsilcileri, İdlib'deki saldırılara tepki gösterdi - Haber
16:11   "Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi"ne sanatseverlerden yoğun ilgi - Haber
16:10   Kartalkaya'da yeni yıl yoğunluğu - Haber
16:10   Eminönü'nde yılbaşı alışverişi - Haber
13:58   Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Haber
13:04   "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı - Haber
12:56   1994'te teröristlerin saldırdığı köyde dev Türk bayrağı dalgalanıyor - Haber
11:50   Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 90 kişi yaşamını yitirdi - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
28.12.2019 16:14:23