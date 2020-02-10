/geniş haber/ Şişli'de 6 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu

ŞİŞLİ'de 6 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu, annesi hastaneye kaldırıldı.

Olay Fulya Ayşecik Sokak'taki binada meydana geldi. Selin Bayır'dan haber alamayan yakınları eve geldi. İçeriye giren yakınları, anne ve kızını hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 6 yaşındaki Buğlem'in öldüğünü belirledi. Anne ise hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı evde inceleme yaptıı. Olay yeri ekiplerinin talebi üzerine İGDAŞ ekipleri de buraya geldi. İlk tespitler sonrası anne ve kızının şofbenden sızan gazdan zehirlendiği kaydedildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlamasının ardından Buğlem Bayır'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Küçük çocuğun anne ve babasının bir süre önce boşandığı öğrenildi.

Bu arada küçük çocuğun evde dans ederken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Bir süre önce çekildiği belirtilen görüntülerde küçük kız çalan müzik eşliğinde oynuyor.