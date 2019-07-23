/geniş haber/ Soylu: Bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığımız aşikardır

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, " Bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığımız aşikardır. 2018 yılında 268 bin kaçak göçmen yakalamışız, bu yıl da yaklaşık 160 bin kaçak göçmen yakaladık. Yılsonunu 300 bini aşarak bitireceğimizi tahmin ediyoruz" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamusal Asayiş Analiz Nitelik Geliştirme (KAAN) ve Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon (ÖGNET) projelerinin açılış programına katıldı. Haliç Kongre Merkezi konferans salonunki toplantıda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da yer aldıkatıldı. Programda, KAAN ve ÖGNET projelerinin tanıtım videosu izletildi.Burada konuşan Soylu, " Türkiye 'de 2004-2009 arasında özel güvenlik şirket sayısı 91 kat, eğitim kurumu sayısı 19 kat, faal özel güvenlik görevlisi sayısı ise 14 kat artmış. Öyle ki bu sayı ülkedeki polisimizden fazla, 319 bin 760 kişi. Dünyada 40'dan fazla ülkede durum bu şekilde" dedi. Özel güvenlik sistemde ki temel hedeflerinin niteliği artırmak olduğunu belirten Süleyman Soylu, "Bu birimlerin hem özgün yapılarını ve tecrübelerini korumak hem de birbirleriyle olabildiğince uyumlaştırmak, iletişimlerini artırmak, ortak çalışma zeminleri oluşturmak ve teknolojilerini sürekli yukarıya çekmek olmalıdır" diye konuştu.

KAMUDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİKTE TEK TİP KIYAFET UYGULAMASI

Süleyman Soylu, "İnşallah 2020'nin belirleyebileceğimiz tarihinden sonra, kamuda, özel güvenlikte tek tip kıyafet uygulamasına geçiyoruz. Bundan sonra kamuda özel güvenlikçin tek tip bir kıyafet olabileceği, aynen polisimizin, bekçimizin tek tip kıyafeti varsa, aynı şekilde kamuda tek tip bir kıyafetin olacağı, daha sonra da özel sektörde de kendi içerisinde tercihe bırakabileceği bir yönteme doğru bu mevzuat güncellemesini de gerçekleştirerek yolumuza devam etmiş olacağız" şeklinde konuştu.

"BİR GÖÇ DALGASIYLA KARŞI KARŞIYA KALDIĞIMIZ AŞİKARDIR"

"Bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığımız aşikardır" diyen Süleyman Soylu, "Size bir rakam vermek istiyorum. Sadece 2016 yılında Türkiye sınırına gelip de geçmek isteyen kaçak göçmenlerin engellenme sayısı 729 bin 370. Yani Doğu ve Güney sınırımızda Türkiye'ye girmek isteyip de bizim engellediğimiz insan sayısı 729 bin 370. 2018'de bu rakama 547 bin 857. Yine 2019'da şu ana kadar bu rakam 167 bin 874. Bu rakamın bu kadar düşmesinde bir taraftan da bu sınırlarda almış olduğumuz, almaya çalıştığımız ve alacağımız tedbirlerde var. Yine size bir rakam vereyim. 2017 yılında 175 bin kaçak göçmen yakalamışız Türkiye'de, sınırlarımız içinde. 2018 yılında 268 bin kaçak göçmen yakalamışız, bu yıl da yaklaşık 160 bin kaçak göçmen yakaladık. Yılsonunu 300 bini aşarak bitireceğimizi tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

"BU YIL İTİBARİYLE ORTALAMA 80 BİN SINIR DIŞI İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Süleyman Soylu, "Polis ve jandarmamız, sahil güvenliğimiz, hatta sınırlarda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sadece asayiş ve güvenlikle ilgili adım atmıyor. Aynı zamanda Afrika'dan Afganistan-Pakistan hattına kadar, Kafkasya hattına kadar, neredeyse sınırlarımızın üzerinden bir hedef ülke olarak Türkiye, transit ülke olarak Türkiye'nin üzerinden dünyaya geçmek veya Türkiye'de gelip biraz para kazanıp, kendi memleketine biriktirdiği para ile dönmek için. Bunun organizatörleri var. Şu ana kadar, 2017, 2018, 2019'da yakaladığımız organizatör sayısı 16 bin" dedi.

"Büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi Türkiye insanlık adına vermektedir. Bunu yaparken de kolluk kuvvetlerimiz ile bunu gerçekleştiriyor, hakikaten Türkiye'yi bir kaçak göç merkezi yapmamak için büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Bu esnada da 3 milyon 630 bin Suriyeli kardeşimiz de ülkemizde misafir ediyoruz" diyen Süleyman Soylu, "Geçen yıl toplam 56 bin kaçak göçmeni sınır dışı ettik. Eğer biz bunu yapmazsak, biraz önce söylediğim 260 bin sayısı 500 bine çıkar. Türkiye kaçak göç açısından çekici bir hale gelir. 20 Temmuz itibariyle rakam 43 bin. Bu yıl itibariyle de biz ortalama 80 bin, yani geçen seneden neredeyse, yüzde 40-50 civarında bir fazlalıkla sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, özel güvenlik görevlilerinin polisin ve jandarmanın tamamlayıcısı olduğunu belirterek, "İyi ki varsınız, bizi ve şehrimizi öyle rahatlatıyorsunuz ki biz sizlerle beraber genel kolluk olarak çok daha güçlüyüz" diye konuştu.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan özel güvenlik sektörü ile ilgili çalışmalarına hız vereceklerini kaydederek "Özel güvenlik sektörü ile ilişkilerimiz ve iletişimizi güçlendireceğiz. Özel güvenlik sektörünün güvenliğimize olan katkısını artıracağız" dedi.