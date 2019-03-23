Geniş Haber/ Sultanbeyli'de Orman Yangını (3)

Kaynak: DHA

Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - SULTANBEYLİ'de ormanlık alanda 3 farklı noktada yangın çıktı.Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle 3 farklı yakın noktada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangını söndürmek için itfaiyenin çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı belirtilirken polis, şüpheli bir kişiyi yakalamak için çalışma başlattı