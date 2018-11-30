30 Kasım 2018 Cuma 16:09



30 Kasım 2018 Cuma 16:09

TEM Otoyolu Edirne istikameti Metris mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 7 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik bir süre durma noktasına geldi. Kazada 1 kişi başından yaralandı.Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Oto Yolu Metris mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Bir aracın aniden fren yapması sonucu 7 araç zincirleme kazaya karıştı. Zincirleme kazada bazı araçlar birbirinin üstüne çıktı. Kazaya karışan kamyonetin sürücüsü Musa Özdemir başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından yaralanan Musa Özdemir'i ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik durma noktasına geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı vinç ve çekiciler yardımıyla kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.Görüntü Dökümü:-----------------------Kazaya karışan araçlardan görüntü-Yaralı Musa Özdemir'in ambulansa konmasından görüntü-Araçların yoldan vinçle kaldırılmasından görüntü-Trafiğin normale dönmesinden görüntü-Genel ve detaylar - İstanbul