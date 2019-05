Geniş Haber) - THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Bayramda Ciddi Bir Yoğunluğu Yaşayacağız

Kaynak: DHA

TÜRK Hava Yolları( THY ) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Ramazan Bayramı tatilinde çok ciddi bir kapasite ile uçacaklarını belirterek, "Doluluk oranlarımız yüzde 72, 73'ler (şu an) civarında. Bayramda bu oran yüzde 80'lere gelecek. Bu anlamda bayramda ciddi bir yoğunluğu yaşayacağız. Günlük gidiş dönüş olarak bakarsak, binleri geçecek uçuş sayımız ve bin 10, bin 11'i yakalayacağız" dedi.Aycı, 2019 yılında 8 bin 430 kişiyi istihdam edilmesinin planlandığını ancak artan ihtiyaç ile birlikte bu sayının ilave istihdamla 10 bin olacağını açıkladı. İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İlker Aycı, taşınma sonrasında İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleşen operasyonları değerlendirdi, geleceğe dönük hedefler hakkında bilgiler verdi. Atatürk Havalimanı 'nda çok başarılı günleri geride bıraktıklarını belirten Aycı, şimdi ise aynı başarıları İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirmek için seferber olduklarını kaydetti."REKOR İSTİHDAM OLACAK"Aycı, "Yaklaşık 66 bine yakın çalışanımız var. Sene başında yaklaşık 8 bin 430 istihdam üzerine plan yapmıştık. Ancak yeni havalimanına taşındıktan sonra bazı hizmetlerde kısa kaldığımızı görerek; buralarda kas gücümüzü artırmak, daha süratli reaksiyon vermek, havalimanına daha iyi hizmet vermek ve kalitemizi artırmak üzere ilave çalışanlara ihtiyacımız olduğunu değerlendirdik. Bu anlamda 8 bin 430 istihdam içerisinde yaklaşık 4 bin 600 istihdamı ilk 5 ayda gerçekleştirdik. Özellikle yaz aylarının yoğunluğunu da hesaba katarsak, filomuza katılmak üzere bekleyen uçaklarımızın da gelmesiyle beraber, ihtiyacımız oldukça artacak. İlave istihdamlarla birlikte bu yıl istihdam sayımız bir rekor olacak. Yeni havalimanını rekorlarla açtık ve yeni bir rekor da çalışan sayımızda olacak. Bu yıl 10 bini bulacak şekilde bir istihdamdan söz ediyoruz. Türk Hava Yolları 'nın bu büyüme ve gelişme trendinin bu muhteşem havalimanı ile taçlandırılmasıyla birlikte bu ihtiyacın giderilmesi mümkün olacak" dedi."İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN ZAMANINDA KALKIŞLARI YÜZDE 90'IN ÜZERİNE TAŞIDIK"Taşınma sonrasında İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleşen operasyonlarda zamanında kalkış performansının yüzde 90'ın üzerine taşıdıklarını vurgulayan Aycı konuşmasına şöyle devam etti:"Bu ay içerisinde yüzde 98 zamanında kalkış performanslarını gördük. Günlük giden yolcu 60-70 bin civarında. Bayramda bunu aşacaktır. Bayrama kadar hazırlıklarımızı, pratiğimizi ve kas gücümüzü geliştirerek bayrama daha dinamik girmenin çalışmaları içerisindeyiz. Unutulmasın ki dünyanın en büyük havalimanlarından birinin içerisindeyiz. Dolayısıyla bu havalimanına hakim olmak, operasyonları başarıyla yürütmek üzere yaptığımız tüm iyileştirme çalışmaları sırasında bize sabır gösteren, bizimle uyumlu bir şekilde seyahatlerini yapan tüm yolcularımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde özellikle gelecek yılın Haziran ayına kadar hizmete girmesini beklediğimiz 3. pist ile birlikte taksi sürelerinde çok ciddi bir iyileşme meydana gelecek. Bu arada her geçen gün taksi sürelerini de iyileştiriyoruz. Pilotlarımız, operasyondaki arkadaşlarımız buraya daha fazla ısındıkça esnekliğimiz ve operasyon verimliliğimiz artıyor. Bu anlamıyla bu yaz bizim için muhteşem bir tecrübe olacak."GÜNEYLİ RÜZGARLARIN OPERASYONLARA ETKİSİTHY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, zaman zaman yaşadıkları bazı sıkıntılar olduğunu ama yolcuların hoşgörüsüyle birlikte paydaşlarla birlikte bu sorunları çözme gayreti içinde olduklarını dile getirdi. Güneyli rüzgarlar sırasında yaşanan sıkıntılardan bahseden Aycı, "Güneyli rüzgarlar olduğunda operasyonel kapasitemizin, hava durumuna bağlı olarak tıpkı Atatürk Havalimanı'nda yaşadığımız Güneyli operasyon günlerimiz gibi burada da kapasitemizde dalgalanmalar meydana getirdiğini tecrübeli uçan yolcularımız gayet iyi biliyor. Kamuoyuna bu anlamda yanlış verilen bilgilerin onları yanıltmasını istemiyorum. Gerek THY'nin duyurularını ve sitesini takip ederek, gerekse de Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü , Devlet Hava Meydanlarının yapmış olduğu bilgilendirmeleri takip etmelerinin kafi olduğunu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.23 HAZİRAN SEÇİMLERİ NEDENİYLE BİLET VE REZERVASYON DEĞİŞİKLİKLERİİlker Aycı, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik bilet ve rezervasyon değişikliklerinin 31 Mayıs'a kadar ücretsiz bir şekilde devam edeceğini aktardı. Aycı, "23 Haziran'da yapılacak seçim nedeniyle bilet ve rezervasyon değişikliklerini ücretsiz yapmak üzere tüm ofislerimizde ve diğer dağıtım kanallarımızda sağlanabilmesi amacını güdüyoruz. 31 Mayıs'a kadar ücretsiz bir biçimde seyahatlerini, biletlerini belge sunmaksızın değiştirebilecekler. Bu anlamda yolcularımıza en esnek bilet değişimini bu seçimlere dönük getirdik" diye konuştu."HEDEFLERİN ÖNÜNDE GİDİYORUZİlker Aycı, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Taşınmanın ardından THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki hedeflerinin şu an itibariyle hangi durumda olduğuna ilişkin sorusuna yönelik Aycı, "Hedeflerin önünde gidiyoruz. Bu anlamda genel müdürümüzden başlayarak, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulumuza, tüm iş ortaklarımıza pilotlarımıza, kabin memurlarımıza ve yer hizmetleri personeline, teknisyenlerimize ve tüm personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hedefimizin bir tık daha önünde gidiyoruz. Ama bu bize yetmez. Yolcularımıza daha iyisini sağlamak zorundayız. Özellikle yazın 'pik' aylarda ve bayramda büyük bir konfor ve güvenli gidiş gelişlerini sağlayacak operasyon verimliliği görmek istiyorum. Bu nedenle bu bayramda büyük bir imtihandan daha geçeceğiz" dedi.BAYRAMI TATİLİNDE CİDDİ BİR YOĞUNLUK YAŞANACAK9 günlük ramazan bayramı tatiline ilişkin doluluk oranlarıyla ilgili bilgi veren İlker Aycı, "Doluluk oranlarımız yüzde 72, 73'ler civarında. Bayramda bu yüzde 80'lere gelecek. Bu anlamda bayramda ciddi bir yoğunluğu yaşayacağız. Günlük gidiş dönüş olarak bakarsak binleri geçecek uçuş sayımız ve bin 10, bin 11'i yakalayacağız. Bu anlamıyla çok ciddi bir kapasite ile uçacağız. İnanıyorum ki yolcularımızı büyük bir huzurla, iyiliklerle, süratle, zamanında ve konforla gidecekleri yere ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.BOEİNG İLE KRİTİK GÖRÜŞMEYere indirilen filodaki Boeing 737 Max tipi uçakların THY'nin operasyonlara olan etkisine ilişkin bir soru üzerine Aycı, Boeing yetkilileriyle görüşme halinde oldukları bilgisini aktardı. Aycı, "Bu hafta içerisinde onların CEO 'su ile görüşeceğiz. Çözüm ile ilgili süreci ele alacağız. Şu anda gerek yerde bekleyen uçaklarımız, gerek onların fabrikasında alınmayı bekleyen uçaklarımızın da akıbeti konusunda ve tüm dünyada şu anda yerde bekleyen uçaklar konusunda en net ve detaylı bilgiyi vermesi için bu hafta bana geliyorlar. Bu görüşmeden sonra yeni planlarımızı gözden geçireceğiz. Beklentimiz bu işin, yaz bitmeden çözülmesi. Aldığımız bilgiler de yaz ortası gibi bu sorunun çözüme kavuşturulacağı şeklinde" dedi.- İstanbul Ramazan Bayramı