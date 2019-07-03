03.07.2019 13:00
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(Geniş haber) - Trafikteki tartışma cinayetle sonuçlandı

(Geniş haber) - Trafikteki tartışma cinayetle sonuçlandı

BAĞCILAR'da bir motosiklet sürücüsü trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne kurşun yağdırdı.

BAĞCILAR'da bir motosiklet sürücüsü trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne kurşun yağdırdı.  4 kurşunla ağır yaralanan sürücü  2 çocuk babası Serdar Çekiç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken  trafik magandası saldırgan  Hasan Saykal olay yerinde bekleyerek polis ekiplerine teslim oldu.
Olay TEM Otoyolu İSTOÇ sapağı mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametinde motosikletiyle seyir halinde olan 59 KT 457 plakalı motosiklet sürücüsü Hasan Saykal ile 34 BBE 171 plakalı otomobil sürücüsü Serdar Çekiç arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Sürücüler bir süre ilerledikten sonra durdu. Yol kenarında duran motosiklet sürücüsü Hasan Saykal yanında bulunan silahını çıkararak otomobile doğru 13 el ateş etti.  Bir oyuncak firmasında satış uzmanı olarak çalışan Serdar Çekiç,  vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 4 kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde bekleyen saldırganı gözaltına alırken, ağır yaralanan Serdar Çekiç ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Serdar Çekiç, burada yapılan  tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.  Olay yeri inceleme ekipleri araç çevresinde çalışma yaptı. Gözaltına alınan  saldırgan Hasan Saykal'ın iadesi alınıyor.



- İstanbul
Kaynak: DHA
TEM Otoyolu, Polis, Güncel

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