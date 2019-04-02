Turiste Tacizle Suçlanan Taksiciye "Hırsızlığa Teşebbüs" Suçundan 1 Yıl 4 Ay Hapis

Şişli'de Tayland uyruklu turist kadına tacizde bulunduğu ve fazla ücret alarak dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye edilerek tutuksuz yargılanan taksici Birol Topal, "Nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. "Cinsel saldırı" suçu yönünden ise şikayetçi kadının, şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle davanın düşmesi yönünde karar verildi.

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Birol Topal avukatı ile geldi. Müşteki Nıoon Sonthu ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek, sanık Topal'a karar verilmeden önce son kez savunma yapıp yapmayacağı soruldu.

"ŞAKALAŞTIK, OLAY FARKLI BOYUTA GELDİ"

Savunma yapan Birol Topal, Mecidiyeköy'deki bir alışveriş merkezinin önünden aldığı yolcudan iddia edildiği gibi 80 lira değil sadece 30 lira aldığını ve kadına taciz etme amacıyla yaklaşmadığını belirtti. Sanık Topal, "Şakalaştık ancak olay daha sonra farklı bir boyuta geldi. Müşteki, tutuklandığım zaman ailemle görüşüp uzlaşmak için 10 bin lira para almış. Uzlaşma raporu düzenlenirken, yurt dışında olduğunu belirterek 20 bin lira daha istemiş ve 'yoksa uzlaşmam' demiş. Parayı ödemedik. Oysa o dönem Türkiye'de olduğuna dair deliller var. Büyük bir zarar içindeyim" dedi.

"REFLEKS OLARAK ELİ DEĞMİŞ OLABİLİR"

Sanık avukatı da, müştekinin 100 lira para ödediğini ve müvekkilinin önce 20, daha sonra da 50 lirasını geri verdiğini söyleyerek "Nitelikli hırsızlık suçu oluşmamıştır, yasada belirtilen olaylar yaşanmamıştır. Cinsel saldırı yönünden ise müvekkilim bu amaçla hareket etmemiştir. Refleks olarak müştekiye eli değmiş olabilir. Zaten müşteki de bu suçlamayla ilgili şikayetini geri çekmiştir" diyerek "cinsel saldırı" yönünden davanın düşürülmesini talep etti.

Sanık Birol Topal son sözünde, yurtdışında olması nedeniyle müştekiye uçak bileti ve yol masrafını ödemek istediğini ancak müştekinin bunu kabul etmediğini söyledi. Topal, kendisinden 20 bin lira istemesi üzerine uzlaşamadıklarını ifade etti.

1 YIL 4 AY HAPİS

Mahkeme sanık Birol Topal'ın, "Nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen herhangi bir indirim yoluna gitmeyen mahkeme, sanık hakkında daha önce İstanbul 2. Sulh Ceza, İstanbul 87, 74 ve 64. Asliye Ceza Mahkemelerinde verilmiş kararların ertelendiğine işaret ederek, hükmün açıklanmasını geri bırakmadı.

"CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN DAVA DÜŞÜRÜLDÜ

Sanık Topal hakkında, "cinsel saldırı" suçu yönünden açılan davanın, şikayetçi Nıoon Sonthu'nun şikayetini geri çekmesi nedeniyle düşürülmesine karar veren mahkeme, ertelenmiş diğer kararlar yönünden ilgili mahkemelere ihbarda bulunulmasını da hükme bağladı. Kararını açıkladıktan sonra hakim, sanığa, "Ertelenmiş çok sayıda davan var. Bu kararın kesinleşirse o davalarda verilen kararların hepsi açıklanır. 7 gün içinde itiraz etme süren var" dedi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Tayland uyruklu müşteki Nıoon Sonthu'nın bir alışveriş merkezinden Beşiktaş'a gitmek için taksiye bindiği belirtilerek taksi sürücüsü Birol Topal'ın önce 60 liraya gidebileceğini, Nıoon Sonthu'nun daha önce 30 liraya gittiğini söylemesi üzerine de 30 liraya anlaştıkları anlatılıyordu. İddianamede turist kadının arka koltuğa oturmak istediği ancak taksicinin ısrarı üzerine ön koltuğa oturduğu, taksimetreyi açmadığı ve yola çıktıklarında müştekiyle arkadaş olmak istediğini söyleyerek müştekinin sağ elini zorla tutup okşadığı öne sürülüyordu. Yaşanan olayın cep telefonu kameralarına yansıdığı anlatılan iddianamede, şüpheli Birol Topal'ın hakkındaki suçlamaları reddettiği, ancak cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın, kadın turiste elle cinsel saldırıda bulunduğu ve 100 lira alarak 20 lira verdiğinin görüldüğü belirtiliyordu. İddianamede, taksi sürücüsü Topal'ın "Cinsel saldırı" ve "Nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçlarından 12,5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu. Sanık Birol Topal, 12 Kasım'da tutuklanmış, 11 Aralık 2018 tarihli ilk duruşmada ise tahliye edilmişti.

Kaynak: DHA