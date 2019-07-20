Haberler» Güncel» Haber

/geniş haber/ Yavuz Sultan Selim köprüsü girişinde otobüs kazası: 5 yaralı

YAVUZ Sultan Selim Köprüsü girişinde yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı.

20.07.2019 08:33 /geniş haber/ Yavuz Sultan Selim köprüsü girişinde otobüs kazası: 5 yaralı
İstanbul DHA- YAVUZ Sultan Selim Köprüsü girişinde yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Edirne istikametindeki kaza saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İzmir'de İstanbul'a gelen yolcu otobüsü köprüye yaklaşık 200 metre kala bariyerlere çarptı. Bir süre bariyer üstünde sürüklenen otobüsteki 5 yolcular yaralandı. Yolcuların bazıları camları kırarak dışarı çıktı. Yaralı yolcular olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otobüsü şoförü Veysi Otu, lastiğin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği söyledi. Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı.


Kaynak: DHA
İstanbul, Selim, Güncel

Son Dakika Haberleri
09:10   Honda Çin'deki 94 binden fazla aracını geri çağırdı
09:09   Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı
09:08   (Özel) Küçük Poyraz'ın hortum merakı şaşkına çeviriyor
09:07   Ulus Hali'nin çevresi yenilendi
09:07   YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE OTOBÜS KAZASI: 5 YARALI
09:05   Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı
09:04   Adli tatil bugün başladı