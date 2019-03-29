Geniş Para Arzı M3 Şubat Ayında Yüzde 22,1 Büyüdü

Kaynak: İHA

Geniş para arzı M3, Ocak 2019 döneminde yıllık yüzde 20,1 büyümenin ardından Şubat 2019 döneminde yüzde 22,1 büyüdü.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Şubat ayı Aylık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, geniş para arzı M3, Ocak 2019 döneminde yıllık yüzde 20,1 büyümenin ardından Şubat 2019 döneminde yüzde 22,1 büyüdü. En dar para tanımı olan M1'in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay gerçekleşen yüzde 17,6'dan yüzde 20'ye yükseldi. Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Şubat 2019'da bir önceki aya göre bir miktar gerileyerek yüzde 1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemlerde finansal olmayan kuruluşlara verilen kredilerdeki yıllık artış yüzde 13,1'den yüzde 9,9'a geriledi.Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü. Şubat 2019'da geniş para arzı M3'de gözlenen yıllık yüzde 22,1 oranındaki büyümede yüzde 15,6 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 4,3 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.M3'teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 25,1'i özel sektörden, yüzde 3,3'ü genel yönetimden, yüzde 0,8'i banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 0,5'i net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde oldu. Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 7,6 oranında azalış olarak katkı yaptı. - İSTANBUL