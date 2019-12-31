Geniş para arzı M3 yüzde 25,7 büyüdü

En geniş para arzı M3 Kasım ayında yıllık yüzde 25,7 büyüdü.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Kasım ayı Parasal Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, geniş para arzı M3, Ekim 2019 döneminde yıllık yüzde 20,4 büyümenin ardından Kasım 2019 döneminde yüzde 25,7 büyüdü. En dar para tanımı olan M1'in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay gerçekleşen yüzde 28,2'den yüzde 38,1'e yükseldi. Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Kasım 2019'da bir önceki aya göre artarak pozitif yönde yüzde 11,9 olarak gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Ekim 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 1,1 artarken, Kasım 2019 döneminde bir önceki yıla göre yüzde 5,9 arttı.



Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü. Kasım 2019'da geniş para arzı M3'de gözlenen yıllık yüzde 25,7 oranındaki büyümede yüzde 17,5 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 5,6 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.



M3'teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 26,7'ü özel sektörden, yüzde 4,4'i genel yönetimden, yüzde 0,9'i banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 1,7'i net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde oldu. Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 8 oranında azalış olarak katkı yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA