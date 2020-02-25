"Genital estetik kadınlarda idrar kaçırmayı da ortadan kaldırabilir"

SON yıllarda genital estetik uygulamaları yaygın bir şekilde talep görmeye başlarken doğum, kilo kaybı, yaşlanma ya da yapısal kusur gibi nedenlerle deformasyona uğrayan bölge çeşitli estetik müdahaleler ile farklı bir yapıya ulaştırılabiliyor. 35 yaşından sonra daha sık görülen vajinal genişleme nedeniyle kadınlarda idrar torbası sarkması ve idrar kaçırma gibi sorunlar da ortadan kaldırılabiliyor.

Jinekolojik kozmetik cerrahi adı verilen operasyonlar hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aylin Akıncı, vajinal doğum yapma, jinekolojik operasyon geçirme ve yaşlanma gibi nedenlerle vajinada genişleme vajina dudaklarında büyüme, sarkma ve asimetriler oluşabileceğini belirterek "Doğum yapmamış kadınlarda dahi genital bölgede yapısal bozukluklar, estetik problemler ve cinsel fonksiyon sorunları gözlenebilir ve bu problemler yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürür" dedi.

Medicana Çamlıca Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aylin Akıncı, modern tıptaki gelişmeler, sağlık, kozmetik ve estetik alanlarındaki yenilikçi uygulamaların birçok konuda faydalar sunduğunu belirterek, "Bu gelişmeler, kadınların farkında olmadığı, problem olarak görmediği veya çözülemeyeceğini düşündüğü jinekolojik sorunların tedavisini de mümkün kılmaktadır. Genital bölgeye yönelik estetik uygulamalar, Amerika'dan başlayarak hızla Avrupa'ya yayılmış ve son yıllarda ülkemizde de yaygınlaşmıştır. Genital bölgenin yapısal bozukluklarının, deformasyonlarının, estetik problemlerinin ve cinsel fonksiyon sorunlarının giderilmesini hedefleyen jinekolojik kozmetik cerrahi, cinsel sağlık, genital estetik ve psikolojik açılardan önemli avantajlar sunmaktadır" diye belirtti.

"35 YAŞINDAN SONRA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR"

Jinekolojik kozmetik cerrahi kapsamında yapılan en yaygın uygulamaların vajinoplasti, labioplasti, klitoris ve G noktası dolgusu olduğunu ifade eden Dr. Akıncı, sözlerine şöyle devam etti, "Vajinal genişleme gözlenen kadınlarda, idrar torbası sarkması ve idrar kaçırma gibi sorunlarla da sık karşılaşılabilmektedir. 35 yaşından büyük kadınlarda daha sık gözlenen vajinal genişleme, kadınlarda özgüven kaybına ve psikolojik problemlere, kadında ve erkekte cinsel ilişki kalitesinin düşmesine yol açabilmektedir. Vajinal doğum sırasında yapılan kesilerin doğru şekilde iyileşmemesi nedeniyle iz bırakması, ağrılı cinsel ilişkiye ve vajina estetiğinin bozulmasına yol açabilir. Vajina yenileme veya vajinal gençleştirme olarak da bilinen vajinoplasti, genişlemiş vajinanın daraltılması, sıkılaştırılması ve doğum izlerinin giderilmesi için uygulanan cerrahi girişimdir. Vajinoplasti, hem cinsel hayat hem de estetik görünüm üzerindeki faydalarıyla yüksek hasta memnuniyeti sağlar."

"İDRAR TORBASI SARKMASI GİDERİLEBİLİR"

Vajinoplastinin genel anestezi altında yapıldığını ve yaklaşık 1 saat sürdüğünü ifade eden Dr. Akıncı, "Vajinoplasti, labioplasti (vajina dudaklarındaki estetik problemlerin giderilmesi) ile birlikte de uygulanabilir. Doğum yapmamış kadınlara da uygulanabilir. Oldukça iyi tolere edilebilen, ağrısız, iz bırakmayan ve riskleri son derece az olan bir cerrahi girişimdir. Hastanede yatış gerektirmez. Kendiliğinden eriyen dikişler kullanıldığı için dikişlerin aldırılması gerekmez. Operasyondan 4-6 hafta sonra bu ameliyatın geçirildiği fark edilmez. Vajinoplastiden 4-6 hafta sonra cinsel ilişkiye girilebilir. Kadında ve partnerinde cinsel hazzı, cinsel tatmini ve cinsel ilişki kalitesini yükseltir. Cerrahi girişim sırasında, idrar torbası sarkması ve idrar kaçırma gibi sorunlar da ortadan kaldırılabilir.

"ZAYIF KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR"

Vajina dudaklarındaki büyüme, sarkma ve asimetrilerin genetik kökenli olabildiği gibi doğum yırtıkları sonucu da gelişebileceğini belirten Dr. Akıncı, "Zayıf kadınlarda daha sık gözlenen bu problemler, yüksek miktarda kilo kaybedildiğinde de ortaya çıkabilir. Vajina dudaklarındaki büyüme, sarkma ve asimetriler dudakların tahriş olmasına, kaşınmasına, mayonun veya dar kıyafetlerin altından dahi belli olmasına yol açabildiği gibi özgüven kaybına, psikolojik problemlere ve cinsel ilişki kalitesinin düşmesine neden olabilmektedir. Labioplasti, vajina dudaklarındaki büyümeyi, sarkmayı ve asimetriyi düzeltmeye yönelik olarak uygulanan cerrahi girişim olup genital bölge estetiğine yönelik cerrahi girişimlerin en sık yapılanıdır" dedi.

Labioplasti denilen vajina daraltma işleminin lokal anestezi altında uygulandığını belirten Dr. Akıncı, "Lokal anestezi altında uygulanır ve yaklaşık 30 dakika sürer. Vajinoplasti (vajinanın daraltılması) ile birlikte de uygulanabilir. Hastanede yatış gerektirmez. Kendiliğinden eriyen dikişler kullanıldığı için dikişlerin aldırılması gerekmez. Deneyimli ve uzman ellerde yapıldığında cinsel haz ve cinsel tatmin kaybına yol açmaz. Yaşam kalitesini yükselten ve hasta memnuniyetinin yüksek olduğu bir cerrahi girişimdir. Sadece dış genital bölgeye uygulandığı için bakirelere dahi uygulanabilir" dedi.

- İstanbul