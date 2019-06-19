19.06.2019 17:18
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Genk ve Anderlecht, Michael Frey'i transfer etmek istiyor

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Michael Frey'e talip çıktı. Belçika basını, Genk ve Anderlecht'in Michael Frey ile ilgilendiğini yazdı.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz İsviçre ekibi Zürih'ten kadrosuna kattığı Michael Frey, geride kalan sezonda gösterdiği kötü performans nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeki isim hâline gelmişti. Sezonun ikinci yarısında neredeyse hiç forma şansı bulamayan 24 yaşındaki santrforla ilgili Belçika basını ise çok konuşulacak bir transfer iddiasına yer verdi.

BONSERVİS BEDELİ 4 MİLYON EURO

Ülkede yayım yapan La Derniere Heure gazetesi, santrfor arayışında olan Genk ve Anderlecht'in İsviçreli golcüyle ilgilendiğini yazdı. Sarı Lacivertli golcünün Genk'e daha yakın olduğunun belirtildiği haberde Anderlecht'in sportif direktörü Frank Arnesen'in de oyuncuyu çok iyi tanıdığı belirtildi. Öte yandan transfer için ödenmesi gereken bonservis bedelinin ise en az 4 milyon euro olduğu kaydedildi.

(Fanatik)

Genk ve Anderlecht, Michael Frey'i transfer etmek istiyor
Fenerbahçe, Genk, Anderlecht, Michael Frey, Spor

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