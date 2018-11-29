Gennaro: "Inter'e Değil, Galatasaray'a Söyledim"

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Tottenham
- Inter maçı öncesinde İtalya
'da son derece ilginç bir olay yaşandı. Tottenham - Inter maçı yorumcusu Antonio Di Gennaro, maç öncesi canlı yayında "Bu ne biçim kadro?" diye yorum yapınca Inter taraftarları, İtalyan yorumcuya büyük tepki gösterdi.
"Yaşanan karışıklık için özür dilerim"
İtalyan yorumcu Antonio di Gennaro ise daha sonrasında sosyal medya hesabından yanlış anlaşıldığını ve o anda Galatasaray
'ın kadrosundan bahsettiğini söyledi. Antonio di Gennaro, Inter taraftarlarının tepkileri üzerine bir açıklama yaparak, "Ben Inter'in değil, Galatasaray'ın kadrosundan bahsediyorum. Eskiden çalıştığım teknik direktör Fatih Terim
'in takımı Rusya
'da, Lokomotiv Moskova
'ya yeniliyordu. O an Galatasaray'ın kadrosu hakkında söyledim. Yaşanan karışıklık için özür dilerim." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynadığı karşılaşmada rakibine 2-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. (Futbolarena)
Tottenham,Galatasaray
29 Kasım 2018 Perşembe 23:27