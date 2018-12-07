Genoa'da Prandelli Dönemi

<br><br>İtalya Serie A takımlarından Genoa, Cesare Prandelli'yle teknik direktörlük konusunda anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.<br><br>Galatasaray'ın da eski teknik direktörü olan tecrübeli teknik adam, son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmış ve yerine yine eski bir Galatasaray teknik direktörü olan Roberto Mancini getirilmişti.<br><br><block'e class='twitter-tweet' data-lang='tr'><br><br>???? Cesare <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://twitter.com/hashtag/Prandelli'src=hashveref_src=twsrc^tfw'>#Prandelli</a> è arrivato a Villa Rostan. ' <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://t.co/wlGgSmhEaJ'>pic.twitter.com/wlGgSmhEaJ</a><br><br>— Genoa CFC (@GenoaCFC) <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://twitter.com/GenoaCFC/status/1070981681820131328'ref_src=twsrc^tfw'>7 Aralık 2018</a><br><br><div style='position: relative;width: 100%;display: inline-block;'><div style='padding-top: 56.25%;'></div></div></block'e>