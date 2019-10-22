Genoa'da Thiago Motta dönemi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Genoa'da Aurelio Andreazzoli'den boşalan teknik direktörlük görevine Brezilya asıllı İtalyan Thiago Motta getirildi. Spor Kaynak: AA
Genoa Kulübü, teknik direktörlük için 37 yaşındaki Motta ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Futbolculuk döneminde Barcelona, Inter ve Paris Saint-Germain (PSG) gibi önemli takımlarda oynayan Motta, 2008-2009 sezonunda Genoa'da top koşturmuştu. A takım düzeyinde ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak Motta, geçen sezon futbolu bıraktıktan sonra PSG'nin 19 yaş altı ekibini çalıştırmıştı.
Serie A'da 8 haftada 5 puan toplayan Genoa, 19. sırada bulunuyor.