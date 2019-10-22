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Genoa'da Thiago Motta dönemi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Genoa'da Aurelio Andreazzoli'den boşalan teknik direktörlük görevine Brezilya asıllı İtalyan Thiago Motta getirildi.

22.10.2019 23:08Genoa'da Thiago Motta dönemi
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Genoa'da Aurelio Andreazzoli'den boşalan teknik direktörlük görevine Brezilya asıllı İtalyan Thiago Motta getirildi.
Genoa Kulübü, teknik direktörlük için 37 yaşındaki Motta ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Futbolculuk döneminde Barcelona, Inter ve Paris Saint-Germain (PSG) gibi önemli takımlarda oynayan Motta, 2008-2009 sezonunda Genoa'da top koşturmuştu. A takım düzeyinde ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak Motta, geçen sezon futbolu bıraktıktan sonra PSG'nin 19 yaş altı ekibini çalıştırmıştı.
Serie A'da 8 haftada 5 puan toplayan Genoa, 19. sırada bulunuyor.

Spor

Kaynak: AA

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