Genoa Teknik Direktörü Cesare Prandelli, Sinan Gümüş'ün Transfer Edileceği İddialarına Açıklık Getirdi

Genoa Teknik Direktörü Cesare Prandelli, Galatasaray'dan Sinan Gümüş'ün transferiyle ilgili konuştu ve Türkiye'deki futbol ortamının şiddet içerdiğini söyledi. Sinan Gümüş'ü beğendiğini söyleyen Prandelli, "Sinan Gümüş benim teknik direktörlüğünü yaptığım bir oyuncu. Almanya'dan, akedemiden transfer edilmişti. Ciddi, görevine sadık, kaliteli, yarışmacı ve iyi de bir sol ayağı var. Onu son dönemde de takip ettim, önemli bir profesyonel" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE ÇOK ŞİDDET VAR"

Galatasaray'da yönetimin yeniden yapılanma hamlesinin tutmadığını belirten İtalyan hoca, "Türkiye'de futbolun içinde çok şiddet var, bu anlamda 'sosyal bir problem'. Galatasaray'da taraftarlar bir değişiklik bekliyordu ve yönetim de yeniden yapılanmaya gitmek istedi ancak başarılı olamadı" dedi.

Cesare Prandelli, 2014 yılında Temmuz ayında geldiği Galatasaray'dan başarısız sonuçlar sonrasında Kasım sonunda ayrılmıştı.

(Sporx)