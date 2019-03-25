Gentest Raporları Nasıl Hazırlanır?

Kaynak: Wise.tv

Gentest Enstitüsü Diyetisyeni Erhan Girgin, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.Gentest raporlarının hazırlanışı hakkında merak edilenleri cevaplayan Girgin, "Gentest bireyin genetik özellikleri dışında sağlıklı, enerjik, uzun bir yaşam sürmesi için sunulan kapsamlı analizler bütünüdür. Gentest yaptırmaya karar veren danışana a'dan z'ye detaylı bir muayene yapılır. Danışandan alınan örnekler Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerin uzmanlık merkezlerine gönderilir. Gelen veriler, Gentest ekibi tarafından yorumlanarak danışanın ihtiyacına göre tedavi yöntemleri belirlenir" ifadelerini kullandı.