Geoff Keighley, Steam Oyun Festivali: Yaz 2020'yi Duyurdu

Bu Yaz mevsiminde Steam mağazasında yeni bir oyun festivali düzenlenecek. Eğer çıkışını sabırsızlıkla beklediğiniz bir oyun varsa, bir ihtimal çıkışından önce deneyebileceksiniz.The Game Awards 2019 şovu kapsamında düzenlenmiş olan Oyun Festivali ile PC kullanıcıları, geliştirilme aşamasında olan on üç oyunu Steam mağazasında yayınlanan demoları sayesinde deneme fırsatı bulmuşlardı. Mart ayında da İlkbahar versiyonu olan Steam Oyun Festivali: Bahar 2020 düzenlenmişti ve yine Steam kullanıcılarıları bu defa kırktan fazla oyunu çıkışlarından önce altı gün süreyle oynayabilmişlerdi. Dün ise Geoff Keighley Twitter hesabı üzerinden Steam Oyun Festivali: Yaz 2020 duyurusunu gerçekleştirdi.I'm excited to share that the The Game Festival will return this summer on Steam from June 9 - 14 2020, allowing you to play more upcoming games from the comfort of your home. Developers can register interest here: https://t.co/G5IhvSpEMw— Geoff Keighley (@geoffkeighley) April 13, 20209 - 14 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Yaz versiyonu kapsamında yeni ve geliştirilme aşamasında olan oyunlar arasından seçilenler ön plana çıkartılacak ve demolarını oynayabileceksiniz.Keighley şu an için hangi oyunların seçilen oyunlar ile ilgili bir liste yayınlamış değil ama duyuruya ek olarak yaptığı bir diğer Twitter paylaşımında, "Yaz için planlarım hakkında yakın bir zamanda çok daha fazla haber vereceğim. Bu belirsiz zamanlarda, oyunculuğu bir araya gelip de kutlamanın bizler için tamamıyla farklı bir yöntemi olacak." yorumunda bulundu.Much more news will be coming soon about my plans for the Summer -- an entirely new way for us all to gather and celebrate gaming in these uncertain times.— Geoff Keighley (@geoffkeighley) April 13, 2020