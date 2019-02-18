Geometry Global İstanbul'dan Güçlü İş Ortaklığı

Bünyesinde bulunan markalara, iletişim, pazarlama, deneyim, kreatif ve sosyal medya hizmetleri veren Geometry Global İstanbul, yeni işbirlikleriyle marka portföyünü güçlendiriyor. Son olarak Türkiye'nin en büyük perakende platformu Multi Turkey'i bünyesine ekleyen Geometry Global İstanbul, şirketin BTL ve bütünleşik pazarlama iletişimi hizmetlerini yürütecek.

Deneyimli ajans yeni işbirliği kapsamında, Multi Turkey'in bünyesindeki Marmara Forum, Forum Bornova, Forum Aydın, Forum Çamlık, Forum Gaziantep ve Forum Mersin alışveriş merkezlerine, pazarlama iletişimi stratejisi belirleme, BTL ve bütünleşik pazarlama iletişimi hizmetlerini sunacak.

Multi, Avrupa ve Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul yatırım ve yönetim şirketi konumunda. Avrupa'nın 14 ülkesinde faaliyette olan Multi, Türkiye'de de yönettiği 14 aktif projesi ile en büyük perakende platformu konumunda bulunuyor. Portföyünde yer alan projeler arasında Forum Bornova, Forum Mersin, Forum Çamlık, Forum Trabzon, Forum Aydın, Forum Ankara Outlet, Forum İstanbul, Forum Kapadokya, Marmara Forum, Forum Kayseri, Forum Gaziantep, Gordion AVM, Forum Erzurum ve Forum Magnesia yer alıyor.

Kaynak: Bültenler