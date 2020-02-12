Geometry'nin ilk Global Chief Innovation Officer'ı Roy Armale oldu

Roy Armale tüm dünyaya Geometry'nin Living CommerceTM işletim sisteminin sunulabilmesini mümkün kılmak üzere, modern platform ve araçlarını yeniden planlayıp düzenleme ve yerleştirme görevini yürütecek. Armale aynı zamanda müşterilerin büyüme fırsatlarına hız kazandırmak için, ajansın stratejik ve kreatif süreçlerine teknolojiyi de dahil eden inovasyon bölümünü de denetleyecek.

Roy Armale Geometry'deki kariyerine, müşterileri perakendede yaşanan değişimde avantajlı konuma taşıyacak davranışsal düşünüş ve alışverişçi pazarlama çalışması ile başladı. Bu çalışma, birçok müşterinin yeni inovasyon uygulamalarını benimsemesini sağlarken; ajansın veri ve teknolojiyi müşterilere bir adım daha yaklaştıran iş birliği araçları oluşturma yatırımlarına hız verip, fikirleri ölçeklendirilebilir kreatif ticaret çözümlerine dönüştürmesini sağladı

Roy Armale, bu sürecin Geometry içinde yerleştirilip ve benimsenmesinden de sorumlu olurken; aynı zamanda WPP CTO Konseyinin bir üyesi olarak WPP teknoloji gündemine katkı da sağlayacak.

Yeni göreviyle ilgili Roy Armale ise şu açıklamayı yaptı: "Geometry ile daha derin bir bağ kurma şansı yakalamış olmaktan dolayı onur duyuyorum. Son derece yetkin becerilerimizin tüm dünyada daha da verimli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak, gerek yerel gerekse de globalde müşterilerimize kreatif çözümler sunma gücümüzü daha da artırma potansiyeline sahip. İnsanları anlamaya ve beraberinde satın almayı getiren bağlılık ile yeni davranışlara odaklanan yaklaşımıyla Geometry, yeni ticari ortamda dönüşümü getiren fırsatları bulmak üzere medya ve kanalların ötesine geçen, geleceğin de öncüsü olan bir lokomotif yaratma görevini üstlendi. Ben de bu görevde, liderlerimiz ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum."

Roy Armale'nin yeni görevi kapsamında kısa bir açıklama yapan Geometry Global CEO'su Beth Kaminkow; "Teknoloji, kurumların ve insanların bağ kurma, ürünler geliştirip sunma ve büyüme yöntemlerini kökten değiştiriyor. Roy, Avrupa, Ortadoğu, Afrika bölgesinde ajansımıza yeni ve kökten değişim sağlayan platformlar sunmuş parlak bir zeka. Ve şimdi çalışma sahasını tüm dünyaya genişleterek şirketimizde daha büyük bir stratejik etkiye sahip olacak. Veri bulut çözümlerimizi birleştirecek, dijital ve proje yönetim araçlarını devreye sokacak ve aynı zamanda tüm dünyada yeni iş birliği ile inovasyon olanakları yaratacak" diye açıkladı.