George Floyd protestolarına Bulgaristan da katıldı

George Floyd protestolarına Bulgaristan da katıldıSofya, (DHA) - ABD'de George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesiyle başlayan ve dünyaya yayılan protestolar, Bulgaristan'a kadar ulaştı.

07.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:54
George Floyd protestolarına Bulgaristan da katıldı
Sofya, (DHA) - ABD'de George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesiyle başlayan ve dünyaya yayılan protestolar, Bulgaristan'a kadar ulaştı. Sofya da siyahilere, göçmenlere ve Romanlara yapılan ayrımcılık protesto edildi.
Irkçılık ve polis şiddetine karşı sesini duyurmak isteyen yüze yakın kişi başkent Sofya'da toplandı. Protestolarda sloganların ve pankartların genelde İngilizce olduğu dikkat çekti. Nefes alamıyorum? ve Siyah hayatlar önemli? sloganların atıldığı barışçıl gösteriye, farklı etnik gruplardan gençler katıldı.
Facebook'ta kurulan 'Feminist Seferberlik' grubu ile Sofya'daki İngiliz- Amerikan Koleji'nden öğretmen ve öğrencilerin girişimiyle düzenlenen protestoda, Bulgaristan'da Roman vatandaşlara uygulanan ayrımcılık vurgulandı. Genç eylemciler 'Irkçılık Pandemidir', 'Irkçılığa hayır', 'Polis şiddetini durdurun', Irkçılık öldürür ve 'Romanlarla dayanışma' yazılı pankartlar taşıdı. Eylemciler, ABD'de siyahi vatandaşlara olduğu gibi, Bulgaristan'da Romanlara karşı ayrımcılık olduğu ifade edildi.
SİYAHİLERE, GÖÇMENLERE VE ROMANLARA KARŞI IRKÇILIK VAR
Protetoları düzenleyen organizatörlerden biri olan Stoyo Tetevenski 'Biz ABD'de Floyd'un öldürülmesini, siyahilere karşı yapılan ırkçılığı, göçmenlere ve Bulgaristan'daki Romanlara karşı uygulanan ırkçılığı protesto etmek üzere buradayız. Bulgaristan ve Amerika'daki ırkçılık arasındaki benzerlikleri öne çıkararak, her iki yerde de yaşam kalitesini bozan sistematik ırkçılık olduğunu gösteriyoruz. Devlet kurumlarında, eğitimde ve ekonomide var olan adaletsizlik, toplumdaki eşitsizlik ve ırkçılığı körüklüyor' dedi.
BULGARLAR VE ROMANLAR HEPİMİZ BİRİZ
Eylemciler 'Bulgarlar ve Romanlar hepimiz biriz', 'Nefret diline hayır' sloganları da attı. Sofya'nın ünlü meydanı 'Vitoşka' Caddesi'ndeki eylemi, Bulgaristan Romanlar Kongresi topluluğu desteklemiş olsa da, eyleme katılan Roman olmadı. Katılımcılardan Ani İvanova, toplumun duyarlı olması gerektiğine dikkat çekti. İvanova, 'Dünyada ve Bulgaristan'da ırkçılığın her çeşidine karşı koymak için buradayız. Ülkemizde ırkçılığa karşı duyarlılığı artırmamız lazım. Birçok insan bunu sorun olarak bile görmüyor. Burada farklı uçta gruplardan katılımcılar var. Fakat toplum olarak dikkat etmeliyiz ve ayrımcılığa izin vermemeliyiz' dedi. George Floyd protestolarına Bulgaristan da katıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, George Floyd, Bulgaristan, Güncel, Haber

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