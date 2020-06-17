George Floyd'un kardeşi, BM'ye ABD'deki ırkçılıkla ilgili soruşturma komisyonu kurulması çağrısında...

ABD'de polis şiddetiyle öldürülen siyahi George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd, Birleşmiş Milletler'e (BM) ABD'de siyahilere yönelik polis şiddetinin incelenmesi için bağımsız bir komisyon oluşturması çağrısında bulundu.

17.06.2020 22:59 | Son Güncelleme: 17.06.2020 23:07
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen siyahi George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd, Birleşmiş Milletler'e (BM) ABD'de siyahilere yönelik polis şiddetinin incelenmesi için bağımsız bir komisyon oluşturması çağrısında bulundu.
Philonise Floyd, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyinin (İHK) oturumuna video konferans yoluyla katılarak yaptığı konuşmada, ağabeyi George Floyd'un son yıllarda polis tarafından öldürülen siyahilerden biri olduğunu söyledi.
Ağabeyinin öldürülmesinin münferit bir olay olmadığını belirten Floyd, ağabeyinin kameraların önünde işkence edilerek öldürülmesinin, ABD'de polislerin siyahilere nasıl davrandığına bir örnek olduğunu dile getirdi. Floyd, "Umarım, ABD'de siyahilerin öldürülmesinin ve barışçıl protestoculara uygulanan şiddetin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurmayı düşünürsünüz." ifadesini kullandı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptığı açıklamada polis memurlarının görevini kötüye kullanmasının uluslararası standartlara dayanan soruşturma, yaptırım ya da kovuşturmayla karşılık bulması gerektiğine işaret etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle ikinci duyuruya kadar süresiz askıya alınan İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 43'üncü oturumu, İsviçre'nin Cenevre kentinde pazartesi yeniden başlamıştı. İHK, Afrika ülkelerinden gelen talep üzerine ABD'deki ırkçılık ve polis şiddetini acilen görüşme kararı almıştı.
Konsey'in 43. oturumu, cuma günü farklı ülkelerdeki insan hakları durumlarına ilişkin karar tasarılarının oylanmasıyla sona erecek.
Floyd'un öldürülmesi
Minneapolis'te 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken bir polisin boynuna dizini basması sonucu yaşamını yitirmiş ve bu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması, ülkede polis şiddetini ve ırkçılık tartışmalarını bir kez daha gündeme getirmişti.
"Polis reformu" ve "ırkçılığa son" talebiyle başlayan gösterilerde, başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olayları yaşanmış, şehirlere Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.
New York ve Minneapolis dahil birçok şehir yerel polis teşkilatlarında reformlar için adımlar atarken, ABD Başkanı Donald Trump federal çapta polis teşkilatları konusunda bir kararname imzalamıştı. George Floyd’un kardeşi, BM’ye ABD’deki ırkçılıkla ilgili soruşturma komisyonu kurulması çağrısında...

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, George Floyd, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Karabük’te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61’e yükseldi Haber
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa’da maske takmak zorunlu hale geldi Haber
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz’de Haber
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Metiner’den bomba iddia! 15 Temmuz’da Erdoğan’ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Yunanistan’da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Haberler››Güncel››George Floyd'un kardeşi, BM'ye ABD'deki ırkçılıkla ilgili soruşturma komisyonu kurulması çağrısında... - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:29: Ambarlı açıklarında makine arızası yapan tekne marinaya çekildi - Haber 23:27: BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi - Haber 23:27: Çatak'ta gönüllü usta öğreticiler maske üretiyor - Haber 23:25: Adana'da devrilen otomobildeki kadın yaralandı - Haber 23:25: Nevşehir'in ilk kadın valisi Becel göreve başladı - Haber 23:04: Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi - Haber 22:28: İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini "evsiz" kılığındaki polis çökertti - Haber 10:43: Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu - Haberler 10:17: Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor - Ekonomi 09:22: Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti - Haberler