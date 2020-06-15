ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un kızı Disney'in hissedarı oldu

Amerikalı şarkıcı Barbra Streisand, ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un kızına, eğlence sektöründe dünyanın en büyük medya şirketi Disney'den hisse verdi.

15.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:45

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd'un kızı Gianna Floyd, Disney'den hisse sahibi oldu.

ÜNLÜ ŞARKICI HEDİYE ETTİ

ABD medyası, Amerikalı şarkısı Barbra Streisand'in Gianna'ya hisse hediye ettiğini duyurdu. Gianna'ya verilen hissenin ne kadar olduğuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

George Floyd'un kızı Gianna'ya Disney'den hisse jesti
Barbra Streisand

GIANNA SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR ETTİ

George Floyd'un kızı Gianna, hisse sertifikasını elinde tuttuğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Teşekkür ederim Barbara Streisand. Şimdi senin sayende Disney hissedarıyım" dedi.

Walt Disney Company, eğlence sektöründe, dünyanın en büyük medya şirketi olarak biliniyor ve şirketin yıllık net kazancının 130 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

ABD’de polis tarafından öldürülen George Floyd’un kızı Disney’in hissedarı oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Barbra Streisand, George Floyd, Dünya, Ekonomi, Haber

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