George Floyd'un polis şiddetiyle ölümü protesto edildi (2)

Almanya'nın başkenti Berlin'de, ABD'de polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi George Floyd için gösteri düzenlendi.

27.06.2020 18:21 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:21
Almanya'nın başkenti Berlin'de, ABD'de polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi George Floyd için gösteri düzenlendi.
Zafer Anıtı'nın bulunduğu 17 Haziran Caddesi'nde yapılan ve yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, ırkçılık protesto edildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1,5 metre sosyal mesafeye uyan ve maske takan göstericiler, üzerinde "Irkçılık öldürür", "Siyahilerin hayatı önemli", "Polis şiddeti öldürür" ve "Nefes alamıyorum" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.
Gösteride yapılan konuşmalarda siyahilerin hem ABD'de hem de Avrupa'da ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kaldığı belirtilerek, Avrupa'daki ülkelerin geçmişte Afrika'da çok sayıda kişiyi öldürdüğü ve kıtayı yağmaladığına işaret edildi.
Berlin'deki Filistin toplumunun temsilcisi Assad Kansan da yaptığı konuşmada, ırkçılığın toplumsal bir hastalık olduğunu dile getirerek, "Bununla herkesin mücadele etmesi lazım. Bu bir salgındır." dedi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri olaysız sona erdi. George Floyd’un polis şiddetiyle ölümü protesto edildi (2)

Kaynak: AA

Etiketler: George Floyd, Berlin, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti Yaşam
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Konya’daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi Güncel
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK’lı terörist yakalandı Güncel
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu Ekonomi
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Güncel
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Dünya
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl’de vatandaşlar Müge Anlı’ya çağrı yaptı Yaşam
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Haberler››Güncel››George Floyd'un polis şiddetiyle ölümü protesto edildi (2) - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:36: 'Sesimi, öldüğümde duymanızı istemiyorum' diyen kadının eşi tutuklandı - Haber 19:31: Mardin'de sağ ele geçirilen PKK'lı teröristin bombacı olduğu ortaya çıktı - Haber 19:31: Niğde'de müzisyenler eylem yaptı - Haber 19:31: Son dakika haber: İtalya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısı tek haneye düştü - Haber 19:30: NİĞDE Boşanma aşamasındaki eşini tehdit ve darbeden kişi tutuklandı - Haber 19:18: Koronavirüse yakalanan Maçoğlu'nun eşi ve kızının da testleri pozitif çıktı - Haber 19:16: Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı - Haber 16:51: 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti - Haberler 12:53: Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı - Haber