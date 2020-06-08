George Floyd'un resmi Batı Şeria'daki Ayrım Duvarı'na çizildi

ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un portresi işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ayrım (Utanç) Duvarı'na resmedildi.

08.06.2020 13:25 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:30
ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un portresi işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ayrım (Utanç) Duvarı'na resmedildi.
Filistinli bir ressam, Ayrım Duvarı'nın Beytüllahim kenti tarafında kalan kısmına ABD'nin Minneapolis şehrinde bir polis tarafından ensesine dakikalarca basılarak öldürülen George Floyd'un resmini çizdi.
Resmin gece çizildiği ve Filistinli ressamın kimliğinin bilinmediği belirtilirken, kent sakinleri Floyd'un resmine büyük ilgi gösterdi.
Konuya ilişkin AA muhabirine konuşan Filistinli aktivist Munhter Amira, Floyd'un ölümünün ardından ABD'de siyahilere yapılanlara tepki göstermek için bir dizi etkinlik düzenlediklerini ve bu çizimin de bunun bir parçası olduğunu söyledi.
"Filistin halkından ABD'deki ezilenlere dayanışma mesajı"
İsrail'in Filistin halkına uyguladığı baskı ve zulme işaret eden Amira, "Bu resim, ezilen Filistin halkından ABD'deki ezilenlere bir dayanışma mesajıdır." ifadesini kullandı.
Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.
Filistinli ve yabancı ressamlar, hem Ayrım Duvarı'na hem de İsrail işgaline tepki göstermek amacıyla söz konusu duvara çeşitli çizimler yapıyor. George Floyd’un resmi Batı Şeria’daki Ayrım Duvarı’na çizildi

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, George Floyd, Batı Şeria, Güncel, Haber

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