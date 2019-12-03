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George Orwell'in kült eseri ''Hayvan Çiftliği'' koleksiyon baskısıyla raflarda

70'in üzerinde dile çevrilmiş hikâyenin tüm kahramanları; Snowball, Napoleon, Squealer, Boxer ve diğerleri, bu kez çamurdan heykel olarak sayfalarda canlanıyorlar.

03.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:36George Orwell'in kült eseri ''Hayvan Çiftliği'' koleksiyon baskısıyla raflarda

Kendi kendilerini yönetmek için çiftliğin gaddar sahibini deviren ve kendi bağımsızlıklarını ilan eden hayvanların birbirine düşürülmesinin, adaletsiz düzenin yine yolunu bulmasının ve bir ütopyadan adım adım inşa edilen korku rejiminin hikâyesi, tüm insanlığa bırakılmış bir uyarı niteliğinde.

Orwell'in diğer başyapıtı Bin Dokuz Seksen Dört gibi güncelliğini asla yitirmeyen Hayvan Çiftliği, Utku Lomlu'nun (Lom Creative) sanat yönetmenliğinde hazırlanan özel baskısı, seramik sanatçısı Hülya Sözer'in yaptığı çamurdan heykellerin yer aldığı, kitaptaki en çarpıcı sahneleri anlatan görselleriyle her edebiyat tutkununun koleksiyonunda olmayı hak ediyor.

Kitaptan en çarpıcı sahnelerinin seçilmesiyle başlayan proje, Hayvan Çiftliği'nin masalsı fakat karamsar dünyasını yansıtan heykellerin yapılmasıyla devam etti. Boyutları 10-30 cm arasında değişen heykellerin her biri seramik çamurundan yapıldı ve yaklaşık iki aylık bir sürecin sonundaortaya çıktı. Orwell'in kaleminden çıkan karakterlerin kişiliğini kusursuz bir şekilde betimleyen bu çamurdan heykeller, seçilen sahnelere uygun kurgularla fotoğraflandı.

Özel tasarım ahşap kutunun tüm kesim, boyama ve serigrafi süreçleri ise el işçiliğiyle hazırlandı. Şömiz olarak Hayvan Çiftliği'nin atmosferine uygun olarak saman dokusu tercih edildi.

George Orwell'in modern zaman fablı Hayvan Çiftliği, koleksiyonerler için hazırlanan bu özel baskısıyla bir kez daha okurların karşısında.


Hayvan Çiftliği, George Orwell, Kültür Sanat, Güncel

Kaynak: Bültenler

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