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- George Washington Köprüsü'nde bomba ihbarı

- George Washington Köprüsü'nde bomba ihbarıNEW YORK - Dünyanın en çok kullanılan köprülerinden biri olan George Washington Köprüsü'nde bir motosiklet sürücüsü tarafından bomba ihbarı yapıldı.

23.08.2019 11:26
- George Washington Köprüsü'nde bomba ihbarı
- George Washington Köprüsü'nde bomba ihbarı
NEW YORK - Dünyanın en çok kullanılan köprülerinden biri olan George Washington Köprüsü'nde bir motosiklet sürücüsü tarafından bomba ihbarı yapıldı.
New York'ta bulunan George Washington Köprüsü'nde bomba ihbarı yapıldı. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri köprünün her iki yönünü de trafiğe kapattı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, sürücülere alternatif yollar kullanmaları uyarısında bulundu. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir motosiklet sürücüsünün ihbarda bulunduğunu belirtti. Yaklaşık 90 dakika boyunca kapalı kalan köprüde herhangi bir tehlike unsuruna rastlanmaması üzerine köprü yeniden trafiğe açıldı.
- George Washington Köprüsü'nde bomba ihbarı

Washington, New York, Güncel

Kaynak: İHA

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