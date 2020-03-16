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Georgieva: IMF'nin kredi kapasitesi 1 trilyon dolar

IMF'nin 1 trilyon dolar büyüklüğünde kredi verme kapasitesine sahip olduklarını açıklayan IMF Başkanı Georgieva, koronavirüsün etkilerinin sınırlanması için daha fazla mali teşvik çağrısı yaptı.

16.03.2020 15:23 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:28
Georgieva: IMF'nin kredi kapasitesi 1 trilyon dolar
IMF'nin 1 trilyon dolar büyüklüğünde kredi verme kapasitesine sahip olduklarını açıklayan IMF Başkanı Georgieva, koronavirüsün etkilerinin sınırlanması için daha fazla mali teşvik çağrısı yaptı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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