Georgina Rodriguez'den Ronaldo'ya 4 milyon TL değerinde doğum günü hediyesi

Georgina Rodriguez, dün 35. yaşına giren hayat arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya araba hediye etti.

Futbol hayatına İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta devam eden dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde 35. yaşını kutladı.

ARABA HEDİYE ETTİ

Sevgilisi Georgina Rodríguez ve minik oğlu Cristiano Ronaldo Jr. ile kutlama için İtalya'ya giden başarılı oyuncu, beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Spor arabalara olan tutkusu ve garajındaki pahalı oyuncaklarıyla bilinen Cristiano Ronaldo, koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

DEĞERİ 4 MİYLON TL

Georgina Rodríguez, Portekizli futbolcuya 600 bin sterlin (yaklaşık 4 milyon TL) değerinde Mercedes Benz Brabus marka lüks bir cip hediye etti.

İtalya sokaklarında yürürken kalabalığın doğum günü şarkısı söylemesiyle şaşkına dönen Ronaldo, karşısında lüks aracı gördü.

Georgina Rodríguez'in mini bir servet değerindeki aracı kurdeleye sardırmış olması sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

"BALIKÇI OLACAĞIMI DÜŞÜNÜYORDUM"

Öte yandan 5 Şubat'ta 35. yaşını kutlayan Cristiano Ronaldo ülkesinde verdiği röportajda çocukluk anılarından söz etti. Canal 11'e konuşan Cristiano Ronaldo kariyerinin beklemediği bir noktaya geldiğini belirterek, ''Küçükken 35 yaşına geldiğimde Madeira'da bir balıkçı olacağımı düşünüyordum. Oynadığım kulüpler ve kazandığım başarılar aklımın ucundan bile geçmiyordu'' dedi.