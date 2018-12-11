11 Aralık 2018, 17:48
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Georgina Rodriguez ile Birlikte Yaşayan Cristiano Ronaldo, Evlenmeyi Düşünmüyor

Georgina Rodriguez ile Birlikte Yaşayan Cristiano Ronaldo, Evlenmeyi Düşünmüyor

Juventus'un 33 yaşındaki yıldız ismi Cristiano Ronaldo, birlikte yaşadığı kız arkadaşı Georgina Rodriguez ile evliliği henüz düşünmediğini söyledi.

Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, La Gazetta dello Sport'a verdiği röportajda henüz evlenmeyi düşünmediğini belirtti.

"HENÜZ EVLİLİĞİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Kız arkadaşı Georgina Rodriguez ile birlikte aynı evi paylaşan Ronaldo, ''Magazinciler beni kilisede görünce hemen evlilik hazırlığında olduğumu söylediler. Ancak henüz evliliği düşünmüyorum. İleride ne zaman olur bilmiyorum ama şu an planlarım arasında evlilik yok.'' sözlerini kullandı.

''TANRI'DAN BİR ŞEY İSTEMİYORUM, HER ŞEYE SAHİBİM''

Her ay kiliseye gittiğini belirten Portekizli yıldız, ''Ben Katolik bir insanım ve her hafta kiliseye giderim. Tanrı'nın bana verdiklerine şükretmek için gidiyorum. Tanrı'dan bir şey istemiyorum. Zaten her şeye sahibim. Sadece ailemi ve arkadaşlarımı korumasını istiyorum.'' dedi.

RONALDO'NUN 4 ÇOCUĞU BULUNUYOR

Cristiano Ronaldo'nun 2'si erkek, 2'si kız olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor.

(Sporx)

11 Aralık 2018 Salı 17:48



YORUMLAR (4)
FENEVLİ: ALT YAPIMIZDAN YETİŞTİ
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TUNÇ06: BAKIN DA KADIN NASIL OLUNURMUŞ GÖRÜN HERŞEYİ VAR ...
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MAY-KIL: benim de böyle karım olsa ben 6 tane çocuk yapardım.
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MST: Yani neden evlensinki adam ne gerek var yapıştırrr :)
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